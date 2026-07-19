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Centro de medidas judiciales para menores

Un interno del Marcelo Nessi de Badajoz agrede a un vigilante

Presuntamente, lo atacó después de que el trabajador le pidiera que dejara su teléfono móvil

El centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores Marcelo Nessi.

El centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores Marcelo Nessi. / S. GARCÍA

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Nueva agresión a un trabajador del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi de Badajoz. Un interno propinó puños y patadas este pasado viernes a un vigilante de seguridad, que tuvo que ser derivado al Hospital Universitario para ser asistido por sus lesiones.

Los hechos se produjeron cuando supuestamente el interno, de 18 años, estaba con su teléfono móvil y el vigilante le pidió que lo dejara. En ese momento, el joven se puso violento y se lanzó contra el profesional que, afortunadamente, no sufrió lesiones graves.

Los compañeros de la víctima corrieron en su auxilio y lograron reducir al presunto agresor y que detuviese su ataque.

Esta nueva agresión se suma a muchas otras que han sufrido los trabajadores del Marcelo Nessi, que innumerables ocasiones han denunciado la difícil situación en la que deben desempeñar sus funciones. De hecho, los vigilantes de seguridad llevan más de dos años en huelga.

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Los sindicatos critican que los protocolos implantados obligan a que las situaciones sean "límite" para poder actuar, lo que deriva en agresiones por parte de los internos que, según lamentan, actúan con "total impunidad" porque el régimen sancionador no se aplica como se debiera.

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