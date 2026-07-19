Morad echa el cierre al Alcazaba Festival de Badajoz al ritmo de 'Pelele'

El Alcazaba Festival echó el cierre este sábado con uno de los conciertos más esperados de su programación. Morad, uno de los nombres más influyentes del panorama urbano nacional, fue el encargado de poner el broche final a una edición que terminó con los grandes éxitos del rapero barcelonés y con un público que no dejó de cantar de principio a fin.

El telonero perfecto

La noche arrancó con la actuación de José de las Heras, considerado uno de los dj más destacados del panorama actual. El madrileño calentó el ambiente con una sesión repleta de los grandes éxitos del reggaeton del momento. A esas horas el recinto todavía no estaba muy concurrido, con muchos asistentes que fueron llegando conforme se acercaba la actuación principal, dejando claro que buena parte del público acudía expresamente para ver a Morad.

El espectáculo de Morad

Con una puesta en escena sobria, sin músicos ni bailarines sobre el escenario, el protagonista absoluto fue el artista. Únicamente una gran pantalla acompañó su actuación, proyectando imágenes y primeros planos del cantante con diferentes efectos visuales que reforzaban el espectáculo sin restarle protagonismo a las canciones.

El concierto comenzó con ‘Normal’ y, desde los primeros compases, quedó patente la conexión entre Morad y sus seguidores. Decenas de teléfonos móviles iluminaron el recinto mientras grababan cada momento y las letras eran cantadas prácticamente al completo por un público mayoritariamente joven, aunque también pudieron verse numerosas familias con niños disfrutando del cierre del festival.

A lo largo del concierto fueron sonando algunos de los temas más conocidos de su repertorio, convertidos ya en auténticos himnos para sus seguidores. Uno de los momentos destacados llegó con ‘Lamine’, la canción inspirada en el futbolista Lamine Yamal. Antes de interpretarla, el artista lanzó un mensaje al público haciendo referencia a la final del Mundial que disputará la selección española hoy: "Si mañana gana España hay que celebrarlo. No se vive dos veces un Mundial. Es vuestro país, vuestro equipo", afirmó, arrancando una sonora ovación entre los asistentes.

Un cierre especial

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó en el cierre del concierto, cuando Morad invitó al escenario a Adonai, un niño del público que se ganó la ovación de los asistentes al interpretar la primera parte de ‘Pelele’ junto al artista. El resto del tema fue coreado por miles de voces, poniendo el broche final entre aplausos al último concierto del Alcazaba Festival.

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Con un repertorio basado en sus mayores éxitos, una escenografía sencilla y el respaldo constante de unos seguidores que hicieron suyas todas las canciones, Morad puso el punto final a una nueva edición del Alcazaba Festival dejando claro el tirón que mantiene entre el público más joven.