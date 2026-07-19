La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón

Una vitrina con pinchos, una barra larga y una cocina que permite ir mucho más allá de las gildas. Los hermanos Manuel y Rubén, propietarios de La Abacería del Producto, han abierto en Badajoz La Pinchoteca, un nuevo establecimiento con el que amplían su proyecto gastronómico apenas un año después de poner en marcha su primer negocio.

El local, situado puerta con puerta con La Abacería, nace con una carta de más de 15 pinchos, carnes premium al carbón, pescados frescos y una selección de más de 30 vinos. Aunque los pinchos son su principal elemento diferenciador, sus propietarios insisten en que no quieren limitar la propuesta a ese formato. «Aquí ya podemos expresarnos al cien por cien como somos nosotros», explica Rubén. Su objetivo es que la calidad no se limite a la materia prima, sino que se note también en la elaboración, la presentación y el servicio. «De nada sirve tener un producto muy bueno si no sabes trabajarlo», resume.

Pinchos para comer en la barra

La idea bebe de la tradición del norte, donde la barra permite comer de una manera más informal, combinando varias pequeñas elaboraciones con una cerveza, un vino o un vermú. Rubén asegura que echaba de menos en Badajoz un lugar en el que el cliente pudiera pedir tres o cuatro pinchos distintos sin necesidad de sentarse durante un servicio completo. La carta fija reúne más de 15 propuestas, a las que se añaden entre cinco y diez sugerencias. Los precios oscilan entre los 3,50 y los 6,50 euros.

La barra de La Pinchoteca, preparada para el servicio / P. B.

Los propietarios defienden que el formato permite probar varias elaboraciones sin elevar demasiado la cuenta. «Puedes tomarte dos pinchos, una bebida y salir comido», señala Rubén. Incluso las opciones más sencillas se preparan diariamente con producto fresco y pan recién horneado. Las gildas, que durante el último año se han convertido en uno de los principales reclamos de La Abacería, también estarán presentes. No aparecerá toda la variedad del establecimiento vecino, pero sí algunas opciones más sofisticadas y vinculadas a la cocina.

Una carta que va más allá

La barra y la vitrina concentran buena parte de la atención al entrar, pero el local también está preparado para quienes prefieren sentarse a comer. El espacio combina una zona de mesas con una barra amplia y una decoración marcada por los tonos oscuros, la madera, el rojo y la iluminación verde de las estanterías. La carta reserva un peso importante a las brasas. Junto a las carnes premium, ofrecen pescados frescos como dorada, lubina, calamar o bogavante, según la disponibilidad diaria. La propuesta se completa con una selección de vinos en la que predominan las referencias extremeñas.

Carta de La Pinchoteca / P. B.

Rubén asegura que alrededor del 99% de los proveedores con los que trabajan son de la región. Solo recurren a productos de otras zonas cuando no existe una alternativa local. Esa apuesta, explica, forma parte de la filosofía que ya desarrollaban en La Abacería y que ahora quieren mantener en un formato de restauración más completo.

Un segundo negocio en un año

La apertura llegó apenas un año después del nacimiento de La Abacería y no estaba prevista. Los hermanos aprovecharon la disponibilidad del local y lo renovaron en aproximadamente un mes y medio, compaginando los trabajos con el funcionamiento diario de su primer establecimiento. Rubén recuerda que buena parte de la reforma se realizó durante la noche. Tras cerrar, continuaban trabajando en el nuevo espacio y durante algunas semanas llegaron a dormir solo tres o cuatro horas. Aproximadamente el 80% del equipamiento es nuevo.

La experiencia del último año les ha servido, según reconoce, como un «máster» en gestión. Han tenido que aprender a controlar los costes, los márgenes de cada plato, la rentabilidad, la plantilla y las necesidades del cliente. Tener los dos establecimientos puerta con puerta facilita el traslado de productos y la organización diaria. Además, algunos clientes ya han solicitado poder pedir indistintamente de las dos cartas, por lo que los propietarios valoran abrir en el futuro una comunicación interior entre ambos locales.

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Apertura

La Pinchoteca abrió el pasado viernes y recibió entre 60 y 80 personas durante el servicio del mediodía. Por la noche completó su aforo, una respuesta que sorprendió a sus propietarios por coincidir con los meses de verano, cuando parte de la población se encuentra fuera de la ciudad. Los pinchos más solicitados durante las primeras jornadas fueron el brioche de steak tartar y el de sobrasada casera con queso curado. Entre los platos de cocina destacaron el entrecot, el tomahawk y las croquetas de picaña.