Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz

Un joven de 23 años ha fallecido este lunes y otro hombre de 61 ha resultado herido de gravedad como consecuencia de un accidente de tráfico en la autovía A-5, a la altura del punto kilométrico 403, en sentido Madrid. El siniestro ha tenido lugar en las inmediaciones de la Plataforma Logística y del Polígono industrial 'El Nevero' de Badajoz.

El siniestro se ha producido sobre las 13.20 horas, cuando, según la información aportada por Guardia Civil y Cruz Roja, un camión ha arrollado a un vehículo de conservación de carreteras, provocando que ambos vehículos salgan de la vía por uno de los laterales.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil, dos ambulancias medicalizadas del Servicio Extremeño de Salud (SES), equipos de Cruz Roja y bomberos del Ayuntamiento de Badajoz.

Equipo de Cruz Roja en el lugar del accidente. / Cedida

Tras la colisión, se ha atendido a dos hombres, ambos operarios de mantenimiento de carreteras. Uno de ellos ha resultado herido de carácter grave con un traumatismo craneoencefálico y ha tenido que ser excarcelado por los bomberos antes de ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. El otro, de 23 años, ha perdido la vida en el lugar de los hechos.

Según indican los servicios de emergencia, el camionero no ha resultado herido.

La Guardia Civil mantuvo cortado durante un tiempo el tramo derecho de la vía en sentido Madrid, lugar donde se produjo el fatal choque. En estos momentos, la circulación ya ha sido restablecida, después de que los agentes regularan el tráfico para garantizar la seguridad del resto de conductores.

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Cabe destacar que a principios de este mes, otro hombre de 50 años perdía la vida mientras realizaba trabajos en un tramo en obras de la A-66, a la altura de Almendralejo.