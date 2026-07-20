Cuentacuentos infantil 'El vuelo de Oku' en Ámbito Cultural de Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge este jueves el cuentacuentos-taller 'El vuelo de Oku’, de Marta Cordero, dirigido a niños de 3 a 10 años.

La actividad es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente en el correo electrónico ambitoculturalbadajoz@elcorteingles.es. Los menores deben estar acompañados por un adulto.

Los participantes conocerán la historia de Oku, un lorito que al principio no habla como todos esperan, pero que poco a poco va superando sus miedos y confiando en sí mismo.

Después, habrá un juego de preguntas sobre el cuento y, para terminar, los niños crearán sus propias marionetas de Oku y pegatinas caseras.

Marta Cordero es maestra de Educación Infantil, terapeuta en atención temprana y escritora en sus ratos libres, le gusta transformar sus dificultades en historias que ayuden a los niños y niñas a superar las suyas.

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El cuentacuentos comenzará a las siete de la tarde.