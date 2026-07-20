Cruz Roja
La final del Mundial en Badajoz se salda con 34 asistencias leves, dos derivadas al hospital
Las lipotimias y síncopes fueron las principales incidencias registradas durante la retransmisión en la Alcazaba y la posterior celebración
La histórica final de la Selección Española en el Mundial paralizó al país, y Badajoz no fue la excepción. Miles de pacenses se congregaron para apoyar al equipo, dejando una jornada de intensas emociones que, afortunadamente, se desarrolló sin incidentes de gravedad. Según el balance de Cruz Roja, los equipos de emergencia realizaron un total de 34 atenciones, todas ellas de carácter leve.
El punto más crítico de la celebración se concentró en la Alcazaba de Badajoz, donde estaba instalada la pantalla gigante en la que se retransmitió el encuentro. Allí, la alta aglomeración, sumada a la tensión del partido, provocó la mayoría de las asistencias.
Lipotimias y síncopes
El parte refleja que la mayoría de los casos estuvieron relacionados con lipotimias, síncopes y algunas pérdidas de conocimiento. Entre las atenciones más comunes estuvieron los síncopes y las lipotimias, provocados principalmente por la concentración de público en el recinto de la Alcazaba de Badajoz. Por otro lado, también se registraron heridas accidentales, como pequeños cortes, golpes o contusiones leves.
A pesar del volumen de personas atendidas, Cruz Roja destaca que la mayoría de las asistencias fueron de carácter leve y se resolvieron en el mismo lugar donde se desarrollaban las celebraciones.
Dos traslados al hospital
Aunque el tono general de la jornada fue de tranquilidad, el dispositivo de emergencias determinó el traslado al hospital de dos personas: un varón de 77 años y una joven de 16 años. Ambos sufrieron cuadros de lipotimia y, debido a que requerían un tiempo de recuperación y observación más prolongado del que las unidades móviles desplazadas en la zona podían ofrecer sin comprometer la cobertura del evento, se decidió su evacuación por precaución.
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