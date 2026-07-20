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En libertad con cargos el detenido por herir por disparos de perdigones a dos vecinos en Badajoz

Se han abierto diligencias contra él como presunto autor de los delitos de amenazas y lesiones

Edificio de los juzgados de Badajoz, en la Ronda Norte.

Edificio de los juzgados de Badajoz, en la Ronda Norte.

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

El hombre que fue detenido en Badajoz este sábado por presuntamente herir a dos vecinos tras disparar desde su azotea con una escopeta de perdigones ha sido puesto en libertad con cargos este lunes, tras prestar declaración ante la titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción de Tribunal de Instancia (antiguo Juzgado de Instrucción número 4), que es el que está de guardia.

La fiscalía no ha solicitado el ingreso en prisión del varón, contra quien se han abierto diligencias como presunto autor de los delitos de amenazas y lesiones.

Como medida cautelar, la jueza ha impuesto al investigado la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en los juzgados.

Los hechos, como ya informó este diario, sucedieron el sábado por la noche. El hombre estaba manteniendo una fuerte discusión con una mujer en la calle Virgilio Viniegra, cerca de La Picuriña, y otro vecino desde la ventana de su piso le recriminó su actitud y le pidió que la dejara en paz. El investigado, supuestamente, profirió graves amenazas hacia él y acto seguido entró en su vivienda y subió a la azotea con una escopeta de perdigones, con la que habría disparado hacia la vivienda de la persona que le había llamado la atención momentos antes.

Sin embargo, los proyectiles impactaron en otros dos vecinos, que resultaron heridos de carácter leve.

La Policía Nacional, alertada por varias llamadas ciudadanas, se desplazó a la zona, donde se encontró un gran número de personas concentradas y un ambiente hostil, por lo que tuvo que calmar los ánimos.

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El presunto autor de los disparos fue detenido y trasladado a los calabozos de la comisaría, donde ha permanecido hasta que este lunes por la mañana ha sido puesto a disposición judicial.

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