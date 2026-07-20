La presidenta de la diputación toma hoy 'Un café en La Crónica de Badajoz'

El espacio de entrevistas ‘Un café en La Crónica de Badajoz’ continúa este lunes, 20 de julio y, en esta ocasión, la protagonista será la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, que cumplió en junio un mes en el cargo, la primera mujer en ocupar este puesto en los 214 años de historia de la institución provincial, por la que han pasado 133 presidentes hombres.

Raquel del Puerto Carrasco (Almendralejo, 1981) compagina este cargo con el de concejala y primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Almendralejo. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, inició su carrera institucional en el ayuntamiento de su localidad en 2011.

Del Puerto tomó posesión como presidenta de la diputación el 7 de junio del 2025, tras la renuncia, el 30 de mayo, de Miguel Ángel Gallardo, que había ocupado un escaño en la Asamblea de Extremadura, tras haber sido elegido secretario general del PSOE en Extremadura. La nueva presidenta ya era vicepresidenta primera de la diputación con Gallardo como presidente y esta es su segunda legislatura en la institución provincial.

La presidenta ha querido mantener la actividad de la institución provincial al margen del mediático proceso judicial por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, cuya sentencia condenatoria de los once encausados se conoció la semana pasada, entre ellos Gallardo, aunque aún no es firme.

¿Qué es 'Un café en La Crónica de Badajoz?'

En ‘Un café en La Crónica de Badajoz’, este medio de comunicación entrevista a sus invitados desde la cercanía, para que hablen de sus logros, preocupaciones, proyectos, planes y aportaciones. Como medio de información local, La Crónica de Badajoz cita a los protagonistas de la actualidad local de Badajoz y su entorno, que es la que mueve día a día a este medio de comunicación que este año celebra su 20 aniversario con periodicidad diaria de lunes a viernes. El primero en tomar ‘Un café en La Crónica de Badajoz’ fue el alcalde, Ignacio Gragera.

Noticias relacionadas

El espacio donde se desarrolla la entrevista. / A. M. R.

Las entrevistas tienen lugar en nuestra sede de la plaza de España y de su contenido se hará eco La Crónica de Badajoz en su web, en sus redes y en el periódico impreso gratuito.