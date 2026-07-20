Vecino del campo de golf de Badajoz: "Sufro una lluvia de pelotas en mi casa desde hace seis años"

Un vecino de la urbanización Los Altos del Campo de Golf Guadiana ha denunciado públicamente que lleva "más de seis años sufriendo la lluvia continuada de pelotas de golf" en su vivienda y parcela. Esta situación ha provocado "importantes" daños materiales en su propiedad y alerta de que supone un riesgo para su seguridad y la de su familia.

El afectado es Antonio Trejo Mira, quien asegura que los impactos han causado la rotura de varias placas solares, un tragaluz y el revestimiento de gresite de la piscina, además de otros desperfectos en la fachada de la vivienda. A lo largo de estos años, el propietario ha realizado fotografías de los daños y ha recopilado numerosas pelotas recogidas en su parcela.

"Una pelota de golf sale disparada a más de 200 kilómetros por hora. El día menos pensado no romperá una placa solar, le dará a una persona en la cabeza o matará a uno de mis perros pequeños en el jardín. No pido nada extraordinario, pido una red, lo que tiene cualquier campo de golf serio que linda con viviendas", señala el vecino.

Daños en la piscina de la vivienda ocasionados por las pelotas de golf. / David Guilherme

El club no se hace responsable

Antonio Trejo ha solicitado en repetidas ocasiones a los responsables del campo de golf la instalación de redes o pantallas de protección para evitar que las pelotas alcancen las viviendas colindantes. Sin embargo, la entidad se ha negado a adoptar esa medida y su única respuesta ha sido que, si deseaba instalar una red, debía hacerlo por su cuenta y asumir el coste.

Ante la falta de acuerdo, el afectado remitió un burofax al club, aunque tampoco obtuvo una respuesta deseada. Cansado de no poner solución a este problema, Antonio Trejo ha presentado hoy una denuncia ante el Ayuntamiento de Badajoz al considerar que es la administración responsable de la licencia de actividad del campo, y ante la Junta de Extremadura. Asimismo, ha registrado una queja ante el Defensor del Pueblo y un escrito dirigido a la Real Federación Española de Golf para solicitar la inspección de las instalaciones y la adopción de medidas de protección.

Pelotas de golf recopiladas por el afectado en su vivienda. / David Guilherme

"Lluvia" de pelotas de golf

Las pelotas de golf que caen en su propiedad y en la del resto de vecinos colindantes son lanzadas desde el hoyo número uno, por lo que es inevitable que los jugadores no tiren desde esa posición. "Al día fácilmente caen más de dos pelotas en mi casa", asegura Trejo. "El pasado sábado casi nos da una en la cabeza", añade.

Este vecino se queja de que el club quiere hacer responsables a los jugadores, cuando es la entidad la que debería salvaguardar la seguridad del recinto. "Nosotros sabemos que la culpa no es de los jugadores, todo se podría solucionar con una simple red", insiste.

No es el único que sufre esta situación, que también afecta a todas las viviendas que lindan con el campo de golf. Antonio Trejo afirma que está preocupado, especialmente, por sus perros; mientras que el vecino de al lado lo está por su hija pequeña, a la que, teme, que puedan golpear cualquier día con una pelota.

Pelota de golf en casa del afectado, caída desde el campo. / David Guilherme

Otros casos similares

El propietario sostiene que la situación constituye una «intromisión ilegítima» sobre su propiedad y recuerda que existen resoluciones judiciales en España que han condenado a titulares de campos de golf por casos similares, obligándoles a instalar sistemas de protección e indemnizar a los propietarios afectados por los daños ocasionados.

Antonio Trejo no descarta acudir a los tribunales de justicia si las administraciones competentes no adoptan medidas para resolver este problema.