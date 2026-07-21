El cine de verano de Fundación Caja Badajoz regresa este miércoles con 'Gladiator II' y entradas a 1 euro

El nuevo ciclo 'Cine de Verano' de Fundación Caja Badajoz, una de las propuestas culturales mejor recibidas por el público pacense, se inaugura este miércoles con la proyección de la película 'Gladiator II' en la terraza del teatro López de Ayala.

Esta producción de acción, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen y Pedro Pascal, se sitúa en la Antigua Roma. Lucio es obligado a entrar en el Coliseo después de que sea conquistado por los tiránicos emperadores que ahora dirigen Roma con puño férreo. Con la ira en su corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucio debe mirar hacia atrás para encontrar fuerza y devolver la gloria a su pueblo.

La proyección comenzará a las diez de la noche y las entradas se pueden adquirir al precio simbólico de 1 euro en la taquilla online del teatro y el mismo día del pase, en la física, a partir de las 12.00 horas. Solo se podrán adquirir cuatro localidades por persona.

La película está recomendada para mayores de 16 años.

Siguientes títulos

El ciclo continuará el 29 de julio con una propuesta familiar: 'Paddington 3: Aventura en la selva'. El 5 de agosto, se proyectará 'El Conde de Montecristo'; el 19 de ese mes 'Mi vida a lo grande'; y el 26 de agosto, 'Romper el círculo'.

Cartel del ciclo 'Cine de Verano' de Fundación Caja Badajoz. / LA CRÓNICA

'Elio' será la que cierre esta edición el 2 de septiembre.

Todas las sesiones serán a las 22.00 horas.