Los Bomberos de Badajoz trabajan en la extinción de un incendio junto a los centros de investigación de la UEx

Un incendio registrado hoy junto a los Institutos de Investigación de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, ha obligado a los Bomberos del Ayuntamiento a movilizarse para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extienda.

El incendio, declarado alrededor de las 15.00 horas, se ha originado en una arboleda formada por eucaliptos de gran porte y matorrales situada en las inmediaciones de las instalaciones universitarias. La presencia de abundante vegetación y el tamaño de los árboles han obligado a los equipos de emergencia a actuar con rapidez para controlar el avance del fuego.

Imagen del incendio en la Universidad de Extremadura, en Badajoz. / La Crónica

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, que actualmente se encuentran trabajando en las labores de extinción y aseguramiento de la zona. Además, también han acudido efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local para colaborar en el dispositivo, regular el acceso al área afectada y garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en las proximidades.

Por el momento, se desconocen las causas que han podido originar el incendio y no se han comunicado daños personales.

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(Noticia en desarrollo).