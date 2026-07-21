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Los Bomberos de Badajoz trabajan en la extinción de un incendio junto a los centros de investigación de la UEx
El fuego se ha originado sobre las 15.00 horas en una arboleda formada por eucaliptos y matorrales
Un incendio registrado hoy junto a los Institutos de Investigación de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, ha obligado a los Bomberos del Ayuntamiento a movilizarse para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extienda.
El incendio, declarado alrededor de las 15.00 horas, se ha originado en una arboleda formada por eucaliptos de gran porte y matorrales situada en las inmediaciones de las instalaciones universitarias. La presencia de abundante vegetación y el tamaño de los árboles han obligado a los equipos de emergencia a actuar con rapidez para controlar el avance del fuego.
Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, que actualmente se encuentran trabajando en las labores de extinción y aseguramiento de la zona. Además, también han acudido efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local para colaborar en el dispositivo, regular el acceso al área afectada y garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en las proximidades.
Por el momento, se desconocen las causas que han podido originar el incendio y no se han comunicado daños personales.
(Noticia en desarrollo).
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