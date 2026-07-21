La instrucción encara la recta final
El juez deniega la libertad provisional al detenido por el apuñalamiento mortal en el Cerro de Reyes de Badajoz
Alega que persisten el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas que motivó su ingreso en prisión preventiva como investigado por el homicidio de un hombre de 44 años el pasado 11 de enero
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha denegado la libertad provisional al hombre de 34 años detenido por apuñalar con un cuchillo y presuntamente causar la muerte a otro varón de 44 años el pasado 11 de enero en la barriada del Cerro de Reyes. De este modo, el juez desestima el recurso de la defensa, alegando en su auto que persisten los mismos motivos -entre ellos, riesgo de fuga y de destrucción de pruebas- que llevaron a decretar su ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio.
En estos momentos, la instrucción de la causa prosigue y queda pendiente la práctica de algunas pruebas, que el juzgado ha admitido en una vista celebrada recientemente. Una vez que concluyan, la fiscalía y la acusación particular tendrán que redactar sus calificaciones provisionales y, después, la defensa. El siguiente paso será poner fecha al juicio, que se celebrará con jurado popular. Estos trámites tardarán aún varios meses.
Temor
Uno de los temores de la familia de la víctima era que el presunto autor del apuñalamiento fuera puesto en libertad provisional a la espera de la celebración del juicio, como relató la madre del fallecido, María Tíscar Ceballos, en la entrevista que publicó La Crónica el pasado 26 de mayo. La mujer quiso hablar públicamente para reclamar justicia para su hijo, que tenía problemas de drogadicción.
Los hechos tuvieron lugar en la confluencia de las calles La Cigüeña y Rubén Darío sobre las siete de la mañana del 11 de enero de este año. El cadáver, que fue hallado poco después en un solar próximo a la vivienda donde el fallecido vivía con su madre, presentaba cinco puñaladas en las piernas, una de ella en la aorta. Cuando llegaron los servicios de emergencia ya no pudieron hacer nada por salvar su vida, había muerto desangrado.
Legítima defensa
El investigado, que fue detenido ese mismo por la Policía Nacional, sostuvo que actuó en legítima defensa y sin intención de acabar con su vida. Según su relato, la víctima, que esa noche estaba bajo los efectos de las drogas, acudió a una vivienda en la que él se encontraba buscando sustancias estupefacientes y lo amenazó con un puñal para conseguirlas. Ambos se pelearon y durante el forcejeo hirió con un cuchillo en las piernas al fallecido, que, según aseguró, murió desangrado posteriormente en el solar donde se halló su cuerpo.
Sin embargo, la tesis de la familia es diametralmente opuesta y no cree que actuara en legítima defensa, sino que lo apuñaló y después lo trasladó hasta el descampado para «dejarlo morir». Ambas partes solo coinciden en que el detenido y el fallecido no se conocían de antes ni tenían ningún tipo de relación previa.
Según informó tras el suceso la Policía Nacional, en estos trágicos hechos no hubo más personas implicadas.
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