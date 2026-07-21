Espectáculo 'Mis ídolos'
Paco Arrojo ofrecerá un concierto este jueves en Badajoz junto a la banda municipal
El cantante repasará algunos clásicos de la música española y temas de musicales a las 22.00 horas en la plaza de España
La plaza de España se convertirá este jueves 23 de julio en el escenario del concierto espectáculo 'Mis ídolos', una cita musical encabezada por el cantante Paco Arrojo y donde estará acompañado por la Banda Municipal de Música de Badajoz.
El recital, programado para las 22.00 horas, estará bajo la dirección musical de Vicente Soler y forma parte de la oferta cultural de verano organizada por el consistorio pacense 'Badajoz, La Ciudad Encendida.
En esta velada, Paco Arrojo rendirá homenaje a grandes referentes e influencias de la música, interpretando un repertorio adaptado que contará con el acompañamiento sinfónico de la Banda Municipal de Música de Badajoz. Sonarán temas de Raphael, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Nino Bravo y Rocío Jurado, además varias piezas del mundo de los musicales.
Paco Arrojo es un artista nacido en Plasencia y que saltó a la fama tras su paso por la primera edición de La Voz. Tras ofrecer conciertos por toda España y lograr una carrera de éxito en el teatro musical, ahora recae en Badajoz para ofrecer una velada para el recuerdo y los amantes de los clásicos junto a la Banda Municipal de Música de Badajoz.
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