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"Pierdo una reunión de trabajo": Una avería en el avión procedente de Madrid causa varios retrasos en el aeropuerto de Badajoz

La aeronave de Iberia salió esta mañana con dos horas de demora desde Barajas

Esto ha provocando que la salida del vuelo a la capital española se hay tenido que posponer hasta las 10.50 horas, cuando estaba previsto para las 9.20

Avión donde han embarcado finalmente los pasajeros con destino Madrid.

Avión donde han embarcado finalmente los pasajeros con destino Madrid. / La Crónica de Badajoz

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

Una nueva incidencia técnica ha vuelto a poner en jaque las conexiones del Aeropuerto de Badajoz. El vuelo de Iberia entre Madrid y Badajoz, cuya salida estaba programada para las 7.30 horas, quedó retenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas debido a un fallo mecánico en la aeronave, lo que ha provocado que el vuelo no despegase hasta las 9.30 horas con dos horas de retraso. Finalmente, ha tomado tierra en Talavera La Real 45 minutos después.

La causa del retraso del vuelo ha sido confirmada a los viajeros por el propio comandante, Juanjo Novillo, quien ha comunicado a bordo que el avión sufrió una avería, aunque se desconoce la naturaleza es la misma.

El retraso del vuelo Madrid-Badajoz tiene un efecto dominó sobre la ruta de vuelta que une Badajoz con Madrid. La salida, prevista originariamente para las 9.20 horas, se ha pospuesto hasta las 10.50. Un retraso de hora y media en una jornada en la que el avión volaba prácticamente lleno en plena temporada de vacaciones. Algunos de los más perjudicados han sido aquellos que realizaban escala en Madrid para, después, coger un avión hacia otros destinos.

Entre los afectados se encuentran numerosos viajeros que ponían dirección a Barcelona y Palma de Mallorca, quienes al llegar a Madrid ya habrán perdido sus vuelos de conexión. La imposibilidad de llegar a tiempo a reuniones o destinos de vacaciones ha desatado el malestar y la indignación en la terminal del aeropuerto de Badajoz.

"Pierdo una reunión de trabajo"

Uno de los pasajeros afectados, que viajaba por motivos profesionales a Palma de Mallorca, explicaba la situación tras conocer que perdería su vuelo, programado para las 11.30 horas en Barajas: "Tenía una reunión de trabajo hoy en Palma de Mallorca que ya no puedo hacer y he tenido que posponer a mañana. Si nos recolocan en el siguiente vuelo, que es sobre las 16.30 horas y en caso de que haya plazas, habré perdido todo el día". Además, este mismo pasajero muestra hartazgo por la situación: "Esto nos pasa con frecuencia en Badajoz. Estamos mal conectados con el resto de la península y al final te trastoca absolutamente todo".

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La confirmación de la avería del avión ha vuelto a encender las quejas de los usuarios habituales sobre la falta de alternativas operativas cuando suceden imprevistos en los aviones destinados a cubrir la ruta aérea Badajoz-Madrid. Todo ello ocurre cuando el aeropuerto de Badajoz ha superado por primera vez los 57.000 pasajeros en un semestre.

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