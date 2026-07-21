En la avenida de Elvas
El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
Contempla la construcción de 61 viviendas libres y 12 de protección oficial
Civitas Pacensis adquirió la parcela de la antigua fábrica de Coca Cola en la avenida de Elvas en Badajoz en 2021. En 2022 se demolieron las viejas instalaciones y el terreno de 36.000 metros cuadrados se convirtió en un solar, que cuatro años después aún está baldío y donde en aquel momento ya se anunció la construcción de viviendas unifamiliares. Las describieron como villas de lujo.
El proyecto ha seguido adelante y el próximo jueves, en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz, se superarán los últimos trámites urbanísticos para que empiecen las obras de urbanización. En el orden del día figura el programa de ejecución de la unidad de actuación y el proyecto de reparcelación.
Viviendas pareadas
De los 36.000 metros, 19.000 son residencial unifamiliar, 8.500 para zonas verdes y otros tantos para viales. El proyecto contempla la construcción de 73 viviendas, de las que 61 serán libres, de 200 metros cuadrados, y 12 de protección oficial, todas pareadas. Se distribuyen en dos manzanas: la sur con 38 unifamiliares libres y la norte, con 23 libres y las 12 viviendas de protección oficial.
La promotora es la sociedad creada entre Landco, perteneciente al Grupo Santander, y Domus Pacensis. El número de viviendas protegidas corresponde al 10% de la edificabilidad. En parcelas de 150 metros cuadrados se construirán viviendas de 120, que no serán de régimen especial ni general sino vivienda media, con un precio de entre 1.800 y 1.900 euros el metro cuadrado. Los promotores no tienen que ceder al ayuntamiento edificabilidad porque es suelo urbano y cuando estaba la fábrica la edificabilidad era mayor. Solo se tiene que ceder cuando aumenta.
Una vez superados estos trámites urbanísticos podrían comenzar las obras de urbanización y si quisiesen edificar al mismo tiempo, deben pedir licencia de simultaneidad. Paralelamente, ya podrán comenzar también la primera fase del Campus Civita, que está encima del campus universitario.
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