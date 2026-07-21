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Conflicto urbanístico

El PSOE acudirá a la vía judicial si el Ayuntamiento de Badajoz no derriba el cerramiento de la iglesia de San Agustín

El grupo municipal socialista ha presentado un proyecto de 300.000 euros para la recuperación integral de este espacio público

El concejal socialista, Pedro Miranda muestra las imágenes de la propuesta para recuperar el espacio de la Plaza de San Agustín

El concejal socialista, Pedro Miranda muestra las imágenes de la propuesta para recuperar el espacio de la Plaza de San Agustín / A.M.

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La Crónica de Badajoz

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Badajoz

El grupo municipal socialista acudirá a la vía contencioso-administrativa si el Ayuntamiento de Badajoz no promueve el derribo del cerramiento del atrio de la iglesia de San Agustín, ubicado «en un espacio público que es por tanto de toda la ciudadanía».

El concejal socialista Pedro Miranda ha comparecido este martes para recordar que su grupo ya trasladó esta problemática al equipo de gobierno local en junio de 2024 y en marzo de 2025. Apuntó que los responsables municipales admiten «esta ocupación de suelo público realizada sin ningún tipo de licencia por parte de la Iglesia en los años 80». Pese a ello «solo plantean la eliminación de la puerta y mantener el cerramiento». A su juicio, con ello «se pretende perpetuar la usurpación de este espacio que pertenece a todos los vecinos para que siga utilizándose como un acceso privado».

Los responsables del templo reconocieron en su momento que la construcción del cerramiento fue otorgada a través de un permiso verbal por parte del equipo de gobierno local, apuntó Miranda.

El PSOE ha solicitado que «se fije de inmediato la orden de derribo del cerramiento levantado ilegalmente, y que a su vez se restablezca la legalidad urbanística para depurar las responsabilidades oportunas». En caso de que el equipo de gobierno local «no actúe», el PSOE llevará a cabo «las acciones legales pertinentes, incluido el recurso contencioso-administrativo, por inactividad de la administración». Como paso previo, los socialistas registraron ayer en el ayuntamiento la solicitud formal para que el equipo de gobierno inicie el expediente de recuperación de oficio «de este bien de dominio público».

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Una vez que se produzca este paso, la formación quiere a su vez que el ayuntamiento «acometa la remodelación integral de la plaza de San Agustín», obras que tendrían una inversión de unos 300.000 euros, según las estimaciones del grupo municipal socialista.

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