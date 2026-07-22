Javi Pache repetirá como candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Badajoz

Francisco Javier Aguilar Pache -conocido como Javi Pache- repetirá como candidato de Izquierda Unida (IU) a la alcaldía de Badajoz para los comicios municipales de 2027. Así lo ha elegido la militancia del partido en las elecciones primarias celebradas del 1 al 14 de julio y que buscará lograr representación en el ayuntamiento pacense, puesto que ahora no cuentan con ningún concejal.

Javi Pache, coordinador local del partido desde 2024, es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Extremadura, cuenta con un máster en Gestión Publicitaria por la Universidad Complutense de Madrid y con formación de posgrado en el ámbito de la comunicación. Durante más de dos décadas ha desarrollado su carrera como comunicador, realizador, creativo y consultor de comunicación, trabajando para medios, agencias y diversas entidades. Actualmente, dirige su propio proyecto especializado en comunicación estratégica y producción audiovisual, compaginando esta labor con su trabajo político y social.

En cuanto a su trayectoria pública, esta ha estado marcada por una intensa implicación en el tejido asociativo y cultural de Badajoz, especialmente vinculado al Carnaval y a diferentes iniciativas sociales y solidarias, además de su política donde defiende un modelo de ciudad más sostenible, participativo y centrado en las necesidades reales de la ciudadanía.

Tras su elección, Javi Pache ha señalado que afronta esta responsabilidad con "el ímpetu y la necesidad de cambiar la tendencia después de tantos años con la misma bandera política". Además, ha agradecido la confianza depositada por la militancia y ha subrayado que el objetivo es seguir construyendo "una alternativa solvente, cercana y útil para transformar Badajoz". El candidato afronta con optimismo los próximos comicios y hace un llamamiento a la ciudadanía para lograr los propósitos: "Esto no cambia si no lo hacemos entre todos".

Desde IU han reiterado la voluntad de concurrir a las municipales en coalición bajo la marca 'Unidas por Extremadura-Badajoz'. Esta denominación buscará aprovechar la fortaleza del proyecto regional de Unidas por Extremadura, trasladando a la la capital pacense los buenos resultados obtenidos por la coalición encabezada por Irene de Miguel en las pasadas elecciones autonómicas celebras el 21 de diciembre del pasado año. La organización pretende consolidar la colaboración entre formaciones, forjando la base sobre la que trabajará en la capital pacense, aspirando a "una ciudad más justa, más verde, feminista, participativa y comprometida con los servicios públicos".

Como puntos primordiales se marcan el acceso a la vivienda, la movilidad, la revitalización de los barrios, el empleo de calidad, la protección del patrimonio, la transición ecológica y el fortalecimiento de los servicios públicos. Además, quieren garantizar que los vecinos de las pedanías, que forman parte esencial del municipio y que requieren una atención diferenciada, dispongan de unos servicios y unas oportunidades equiparables a las del núcleo urbano.

En las próximas semanas, la candidatura iniciará una ronda de encuentros con colectivos vecinales, sociales, sindicales, culturales y económicos de la ciudad, así como con representantes del movimiento vecinal de las pedanías, para "seguir construyendo, desde la escucha y la participación, un programa de gobierno que sitúe a las personas en el centro de la acción municipal".