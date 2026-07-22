La Alcazaba de Badajoz atrajo a 25.0000 personas en cuatro noches de música y fútbol

El Alcazaba Festival de Badajoz cierra su octava edición consolidándose como uno de los grandes eventos musicales del verano en Extremadura. Cerca de 25.000 personas han pasado por los jardines de la Alcazaba durante el tercer fin de semana de julio para disfrutar de música en directo y la final del Mundial de fútbol, que reunió a 8.000 asistentes para vivir la emoción del partido.

La gran apuesta musical

La octava edición arrancó con Loquillo, que conquistó los Jardines de la Alcazaba con un recorrido por sus grandes clásicos del rock español. El artista reunió a miles de asistentes en una noche inaugural que volvió a demostrar su capacidad para conectar con varias generaciones y abrir el festival con una actuación de gran nivel.

La segunda jornada del festival estuvo protagonizada por Antonio Orozco, que colgó el cartel de sold out en el concierto más multitudinario de esta edición. El artista catalán ofreció un espectáculo cargado de emoción y cercanía, conectando desde el primer momento con un público entregado y reafirmando el vínculo que mantiene con Extremadura.

El sábado fue el turno de Morad, uno de los artistas más esperados del cartel. Miles de jóvenes extremeños llenaron el recinto para disfrutar de un directo intenso en el que no faltaron temas como 'Sigue', 'SEYA' o 'Pelele'. La energía del público y la fuerza del espectáculo protagonizaron una de las noches más únicas del festival.

Un festival seguro y accesible

El balance sanitario vuelve a reflejar el carácter seguro del evento. El dispositivo de Cruz Roja, desplegado durante las tres jornadas, atendió un total de 21 incidencias, todas ellas resueltas en el propio recinto sin afectar al desarrollo del festival. Únicamente fue necesario trasladar al Hospital Universitario a una joven con patologías cardíacas durante el concierto de Orozco el viernes.

En materia de accesibilidad, 14 personas hicieron uso del servicio de desplazamiento para personas con movilidad reducida y del acompañamiento prestado por los voluntarios de Fundación ONCE hasta la plataforma PMR, un servicio que refuerza el compromiso del Alcazaba Festival con la inclusión y el acceso universal a la cultura.

Un referente cultural para Badajoz y Extremadura

La edición de 2026 ha vuelto a poner de manifiesto el crecimiento del festival tanto por la calidad de su programación como por la extraordinaria respuesta del público. La combinación de grandes artistas nacionales, un recinto patrimonial único y una organización que apuesta por la seguridad y la accesibilidad consolida al Alcazaba Festival como una cita imprescindible del calendario musical nacional.