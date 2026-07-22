El Ayuntamiento de Badajoz prevé implantar el teletrabajo a principios de 2027

El Ayuntamiento de Badajoz aprobará en el pleno ordinario que se celebra mañana jueves el reglamento para impulsar el teletrabajo en la plantilla municipal, con el compromiso de que se implante a partir de inicios del próximo año.

El responsable de CSIF en el consistorio, David de la Montaña, ha valorado que el texto llegue a sesión plenaria después de mucho tiempo de reivindicaciones por parte de los sindicatos para que el Ayuntamiento se sumase al resto de administraciones importantes en Extremadura y lo implantase. El objetivo ahora será trabajar en la elaboración de los documentos necesarios, como autorizaciones y declaraciones juradas de los empleados que se acojan, así como en los estudios por parte de cada servicio municipal para establecer qué puestos son susceptibles de contar con este sistema.

David de la Montaña espera que este trabajo conjunto entre ayuntamiento y representación sindical «se impulse con la agilidad precisa», por lo que CSIF «estará vigilante» para que no haya ningún retraso más que impida su implantación el próximo enero.

«Aunque llegue tarde y aunque hubiera sido preferible que tras la aprobación en pleno la implantación se produjese mucho menos tiempo después, el teletrabajo será por fin ya una realidad en el consistorio», ha incidido, en declaraciones a Efe.

David de la Montaña, quien ha recordado «el mucho tiempo que ha pasado desde que se reclama este sistema», ha dicho que «la insistente presión sindical ha sido clave» para su llegada, en el caso de CSIF «con una última reunión con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a principios de este mes».

En este encuentro reiteró la importancia de este sistema y que el sindicato había presentado el pasado febrero una reclamación por inactividad del Ayuntamiento en este asunto. No en vano, CSIF advirtió de que se planteaba acudir a la vía judicial si no se daban los pasos precisos para llevar el reglamento a pleno, debido al tiempo que había pasado desde el consenso alcanzado entre ayuntamiento y sindicatos para aprobar este texto, un acuerdo que se logró en enero de 2025.