La hostelería reacciona a la ley antitabaco: "A la gente no le va a hacer gracia"

La nueva ley antitabaco ha generado diferentes opiniones entre vecinos de la ciudad. Mientras una parte de la población considera que la reforma supone un importante avance en materia de salud pública, otros creen que las nuevas restricciones son demasiado estrictas y limitan la libertad de los fumadores. El objetivo principal de la normativa es reducir la exposición al humo del tabaco y desnormalizar su consumo, especialmente entre los más jóvenes, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

La reforma prohibirá el consumo de tabaco en las terrazas de bares y restaurantes. Asimismo, también se aplicará la restricción a las playas marítimas y fluviales, las piscinas de uso colectivo, las instalaciones deportivas, los parques nacionales, y los recintos donde se desarrollen espectáculos públicos, incluidos teatros, cines, conciertos y otros eventos, también cuando tengan lugar al aire libre.

Otra de las novedades más destacadas del proyecto de ley es la prohibición expresa del consumo de cualquier producto de tabaco por parte de los menores de 18 años. Hasta ahora la legislación impedía únicamente la venta y el suministro de estos productos a los menores, pero no sancionaba directamente su consumo. Con este cambio se busca reforzar la protección de niños y adolescentes frente a una adicción que, según numerosos estudios, suele iniciarse durante la adolescencia.

Esta medida cuenta con el respaldo de parte de la ciudadanía. "Hay que proteger a los menores por lo que creo que es una medida bastante buena", indica Ángela Flores, clienta de El Corcho, "no deberían beber ni fumar hasta que alcancen la mayoría de edad". Además, señala que la prohibición también beneficiará a quienes no fuman y prefieren disfrutar de espacios públicos sin humo ni olores desagradables.”Hay muchas personas a las que les molesta el humo o el olor del tabaco, así que esta medida también piensa en ellas”, añade.

Con respecto a cómo afectará esta medida a la restauración, Julián, camarero del kiosco San Francisco piensa que habrá gente "a la que no va a hacer gracia". “Cuando se prohibió fumar en interiores, las terrazas crecieron bastante. Ahora nosotros sufriremos al tener que decirle a la gente que no se puede fumar”, apunta el camarero.

En cambio, el propietario de la cafetería El Corcho, Alexandre Florentino, señala que es necesario tener en cuenta qué hay de bueno y de malo con cada norma. “Probablemente, los bares de copas se vean más afectados porque la gente busca tomarse una copa y fumarse un cigarro”, indica el hostelero, "puede que al nosotros servir desayunos y comidas no nos afecte tanto". Además, Alexandre propone habilitar espacios donde la gente pueda fumar, para que los consumidores puedan acudir a ellos.

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Además, una fumadora habitual ha mostrado su satisfacción con la ley, ya que así evitará que la gente caiga en el consumo de tabaco. “Me parece fenomenal porque yo no suelo fumar en las terrazas, si veo a alguien fumando sí, pero intento no hacerlo”.