La Confederación Hidrográfica del Guadiana licita dos camiones forestales por 640.000 euros

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha sacado a licitación la adquisición de dos camiones forestales 4x4 por un por un importe total de 640.000 euros. Estos vehículos irán destinados a refroazar las labores de riego de plantaciones y las intervenciones de emergencia en el ámbito de la cuenca del Guadiana.

Los nuevos camiones forestales 4x4 estarán dirigidos principalmente a realizar labores de riego de mantenimiento de las plantaciones ejecutadas por el organismo. Además, su tracción 4x4 permitirá desarrollar trabajos de vigilancia preventiva y actuar en un primer ataque frente a conatos de incendio en terrenos gestionados por la CHG, así como a intervenir de forma rápida en situaciones de emergencia derivadas de inundaciones que afecten al dominio público hidráulico.

Respuesta frente al cambio climático

Esta mediad responde al incremento registrado en los últimos años de episodios meteorológicos extremos, a la proliferación de incendios forestales, a la presencia de especies exóticas invasoras y a otros efectos derivados del cambio climático. Estas circunstancias han puesto de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer la capacidad operativa del organismo para proteger los ecosistemas fluviales y las masas forestales de ribera.

La actuación está alineada con las políticas europeas de adaptación al cambio climático, prevención de riesgos y resiliencia ambiental. En concreto, contribuye al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (Acción por el clima).