La Confederación Hidrográfica suspenderá la navegación en el Guadiana a su paso por Badajoz por el nenúfar mexicano

La navegación en el tramo urbano del río Guadiana a su paso por Badajoz quedará suspendida. Eso es lo que ha confirmado Confederación Hidrográfica del Guadiana -CHG- tras una queja formal del Club de Piragüismo debido a la gran presencia de nenúfar mexicano. Aseguran que esta medida, que entrará oficialmente en vigor una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado -BOE-, responde de forma exclusiva a motivos de seguridad y tienen como único objetivo proteger a los usuarios que desarrollan actividades náuticas y deportivas en este sector del río.

Origen de la medida

La decisión de suspender la navegación se adopta de manera directa tras la comunicación que el Club de Piragüismo de Badajoz remitió a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. En dicho escrito, la entidad deportiva alertaba de la existencia de un riesgo real para los piragüistas y el resto de usuarios del río debido a la presencia abundante de vegetación en el cauce.

El peligro principal no está solo en la superficie, sino en el fondo: en caso de que la embarcación sufra un vuelco, el tupido entramado de raíces que se desarrolla bajo la superficie del agua y que podría dificultar o impedir la salida de los deportistas da la superficie, provocando situaciones de grave riesgo.

Río Guadiana, a su paso por el puente de la Autonomía en Badajoz. / David Guilherme

Carácter temporal y condiciones de reapertura

La suspensión que se decretará tiene carácter temporal. La norma establece que la navegación quedará suspendida en este tramo urbano del Guadiana hasta que una evaluación técnica posterior determine formalmente que la práctica deportiva y recreativa puede realizarse con las debidas garantías de seguridad.

De forma paralela al anuncio de esta restricción, la Confederación Hidrográfica del Guadiana mantiene activo un dispositivo de trabajo sobre el propio cauce. La barca cosechadora del nenúfar se encuentra operando en tramo urbano pacense, concretamente en la zona cercana al azud de Guadiana. Las labores de desbroce y recogida se desarrollarán estos días durante la mañana hasta las 14.30 horas, aproximadamente. Como tal, aseguran desde CHG que no hay periodo de ejecución de los trabajos, sino que se actúa cuando y donde se va necesitando.

Trabajadores, durante la mañana de ayer, en las actuaciones de control de plantas invasoras. / David Guilherme

La petición original del club: desbroce de las orillas

Desde el Club de Piragüismo de Badajoz señalan que la solicitud inicial dirigida a la Confederación Hidrográfica del Guadiana no planteaba la prohibición total de la navegación. Según explican desde la organización, en la solicitud se formulaba únicamente la petición de siega y limpieza puntual de la vegetación de los márgenes del río y las inmediaciones del embarcadero, con el objetivo de facilitar las maniobras de embarque y desembarque, al verse imposibilitado el acceso a la orilla por la presencia de las plantas. De la misma forma, solicitaban la limpieza debido a la problemática que podría suponer volcar la embarcación y verse imposibilitados a salir.

Tras el envío de esta nota donde el club solicitaba la siega, estos ahora asegura que se han puesto en marcha negociaciones con el organismo de cuenca. La presidencia de la entidad, en coordinación con la Federación Extremeña de Piragüismo, mantiene contactos para alcanzar un acuerdo que evite su cierre. Desde el club subrayan que la media llega en un momento crítico al encontrarse en plena temporada de competición deportiva, por lo que confían en que no se llegue a concretar la prohibición antes de su publicación en el BOE.

El nenúfar mexicano y la actuación en los lodos

La causa de esta acumulación vegetal es la proliferación del nenúfar mexicano -nymphaea mexicana-, una especie exótica invasora que se extiende por todo el tramo del río a su paso por Badajoz. Desde hace meses, la confederación ejecuta actuaciones continuas de control sobre la planta, consistentes en la siega periódica mediante maquinaria especializada. El objetivo de estos trabajos es contener la expansión de la especie y mantener abierto un canal de navegación que permita compatibilizar la conservación del cauce con el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.

Actuación de maquinaria pesada desde la orilla del Guadiana. / David Guilherme

No obstante, la confederación ha confirmado que estas actuaciones no permiten eliminar completamente la planta. Esto se debe a que el sistema radicular de la planta permanece anclado a los sedimentos del fondo del río. Por ello, la eliminación definitiva del problema requerirá actuaciones posteriores dirigidas sobre los lodos del cauce, que es el lugar donde se asienta y desarrolla esta especie invasora exótica.