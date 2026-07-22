El cross solidario de la Guardia Civil de Badajoz se celebrará el 18 de octubre

La novena edición del Cross Solidario que la Guardia Civil organiza por la festividad de la Virgen del Pilar, su patrona, ya tiene fecha: se celebrará el próximo 18 de octubre.

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden formalizar en la página web www.chipserena.es hasta el 10 de octubre. La cuota es de 9 euros -incluye camiseta conmemorativa- y hay una fila 0 para quienes deseen colaborar y no puedan asistir.

Este año, el Centro Nuestra Señora de la Luz, que atiende a personas con discapacidad intelectual, será el beneficiario de la recaudación de esta cita solidaria-deportiva, que reúne cada año a miles de corredores.

Recorrido

Como en ediciones anteriores, la carrera absoluta, de 8,7 kilómetros, saldrá a las 11.00 horas desde la plaza de Santo Domingo. El itinerario discurrirá por la avenida Ramón y Cajal, puerta de Palmas, la avenida Joaquín Costa, la calle Suárez de Figueroa, las plazas de San José y Alta, la calle Castillo, Joaquín Rojas Gallardo, la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, la Ronda de Circunvalación-Reina Sofía y el puente de la Autonomía, para seguir por el parque del río y llegar hasta el puente Real, donde habrá un punto de control. El regreso será, de nuevo por el paseo del Guardia, hasta salir por el aparcamiento de caravanas, atravesar el hornabeque y continuar por el puente de Palmas, puerta Palmas, Prim y la calle Santo Domingo, para cruzar la meta en la plaza del mismo nombre.

También habrá una marcha solidaria de 2,5 kilómetros y carreras infantiles.

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El año pasado participaron 3.000 personas en las distintas pruebas y la recaudación se entregó a Aprosuba 3.