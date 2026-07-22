Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Por la Virgen del Pilar

El cross solidario de la Guardia Civil de Badajoz se celebrará el 18 de octubre

La recaudación de esta novena edición se destinará al Centro Nuestra Señora de la Luz

Los corredores cruzan el puente de Palmas en el cross solidario de la Guardia Civil de Badajoz, el año pasado.

Los corredores cruzan el puente de Palmas en el cross solidario de la Guardia Civil de Badajoz, el año pasado. / LA CRÓNICA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La novena edición del Cross Solidario que la Guardia Civil organiza por la festividad de la Virgen del Pilar, su patrona, ya tiene fecha: se celebrará el próximo 18 de octubre.

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden formalizar en la página web www.chipserena.es hasta el 10 de octubre. La cuota es de 9 euros -incluye camiseta conmemorativa- y hay una fila 0 para quienes deseen colaborar y no puedan asistir.

Este año, el Centro Nuestra Señora de la Luz, que atiende a personas con discapacidad intelectual, será el beneficiario de la recaudación de esta cita solidaria-deportiva, que reúne cada año a miles de corredores.

Recorrido

Como en ediciones anteriores, la carrera absoluta, de 8,7 kilómetros, saldrá a las 11.00 horas desde la plaza de Santo Domingo. El itinerario discurrirá por la avenida Ramón y Cajal, puerta de Palmas, la avenida Joaquín Costa, la calle Suárez de Figueroa, las plazas de San José y Alta, la calle Castillo, Joaquín Rojas Gallardo, la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, la Ronda de Circunvalación-Reina Sofía y el puente de la Autonomía, para seguir por el parque del río y llegar hasta el puente Real, donde habrá un punto de control. El regreso será, de nuevo por el paseo del Guardia, hasta salir por el aparcamiento de caravanas, atravesar el hornabeque y continuar por el puente de Palmas, puerta Palmas, Prim y la calle Santo Domingo, para cruzar la meta en la plaza del mismo nombre.

También habrá una marcha solidaria de 2,5 kilómetros y carreras infantiles.

Noticias relacionadas

El año pasado participaron 3.000 personas en las distintas pruebas y la recaudación se entregó a Aprosuba 3.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: 'La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría
  2. Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
  3. La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
  4. El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: 'Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre
  5. El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
  6. Una discusión entre vecinos en Badajoz termina con dos heridos leves por disparos de perdigones
  7. El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa
  8. Cuatro historias, una misma llamada: el Seminario Mayor de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz recupera la esperanza con el ingreso de cuatro nuevos seminaristas

El cross solidario de la Guardia Civil de Badajoz se celebrará el 18 de octubre

El cross solidario de la Guardia Civil de Badajoz se celebrará el 18 de octubre

Vídeo | La hostelería reacciona a la ley antitabaco: "A la gente no le va a hacer gracia"

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

La UEx abre la preinscripción extraordinaria con plazas disponibles en 48 grados

La UEx abre la preinscripción extraordinaria con plazas disponibles en 48 grados

El teatro López de Ayala realizará obras de accesibilidad con una inversión de 19.000 euros

El teatro López de Ayala realizará obras de accesibilidad con una inversión de 19.000 euros

205.000 euros para a actuaciones urbanísticas a través de Restaura

205.000 euros para a actuaciones urbanísticas a través de Restaura

La frontera entre un incendio y un megaincendio forestal cada vez es más fina: el papel del cambio climático

La frontera entre un incendio y un megaincendio forestal cada vez es más fina: el papel del cambio climático

La Feria del Comercio de Almendralejo regresa con actividades del 6 al 8 de agosto

La Feria del Comercio de Almendralejo regresa con actividades del 6 al 8 de agosto
Tracking Pixel Contents