Sanguijuelas del Guadiana: "Parece que si no eres de Madrid, tu música no tiene repercusión"

La cuenta atrás ya ha comenzado para una de las apuestas musicales más esperadas del verano en Badajoz. La banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana ofrecerá este viernes 24 y sábado 25 de julio dos conciertos muy especiales en el recinto de la Alcazaba, donde reunirá a más de 14.000 espectadores en los que serán sus únicos directos en Extremadura.

Las actuaciones arrancarán a las 21.30 horas, aunque las puertas del recinto se abrirán una hora antes, a las 20.30 horas, para facilitar el acceso del público. Las entradas para el concierto del sábado ya están completamente agotadas, mientras que para la cita del viernes apenas quedan disponibles las últimas, por lo que se espera un lleno prácticamente absoluto durante las dos noches.

La doble cita en la Alcazaba supone un momento especialmente significativo para la banda, compuesta por Carlos Canelada, como vocalista, Juan Grande, a la guitarra, y Víctor Arroba, al bajo. Sanguijuelas del Guadiana regresa a Badajoz para protagonizar un espectáculo diseñado para la traca final de su gira 'Verbena en vena' en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. Además, estos conciertos serán la única oportunidad de ver a la banda procedente de Casas de Don Pedro en Extremadura durante este año.

Artistas invitados

Sanguijuelas del Guadiana no estará solo en el escenario. Los artistas invitados convertirán el concierto en una mezcla única de tradición y vanguardia, de nombres consagrados y de sangre nueva. Durante las dos noches compartirán escenario con la banda tres nombres clave del talento joven local: KMKR, Mala Sangre y Estanco 72.

Además, el viernes se subirá al escenario La Kaíta, una de las voces más puras de la tradición flamenca extremeña, acompañada de Juan Vargas a la guitarra. Asimismo, el sábado tocará una de las bandas más eclécticas de la escena local, Bolsa de Moscas, que completarán un cartel a la altura de una celebración de la música extremeña por todo lo alto.

Con un creciente seguimiento dentro y fuera de la comunidad autónoma, Sanguijuelas del Guadiana afronta dos noches que prometen convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del verano pacense, con miles de aficionados dispuestos a disfrutar de un repertorio que ha consolidado al grupo como una de las propuestas musicales extremeñas con mayor proyección.

Entrevista a Víctor, bajista de la banda

Badajoz ya os recibió con los brazos abiertos cuando fuisteis pregoneros del carnaval. ¿Cómo vivisteis esa noche y por qué es para vosotros tan especial esta ciudad?

Por ser de Badajoz, el pregón lo hemos vivido desde siempre y ser pregoneros para nosotros era un orgullo. Y con los conciertos ocurre lo mismo, estamos igualmente orgullosos de actuar frente a tantos extremeños y extremeñas.

Si tuvierais que explicar por qué conectáis tanto con la gente, ¿qué diríais?

Yo creo que es por nuestra naturalidad. Nosotros somos de un pueblo de Extremadura y hablamos de lo que nos ha pasado a nosotros. Al final, nuestra historia también le ha pasado a cualquier chaval de Extremadura o de cualquier sitio de la península. Además, esto lleva pasando de igual manera generaciones atrás, lo vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. A todos nos llega el momento en el que nos tenemos que buscar la vida fuera. Así que yo creo que conectamos tanto con la gente porque se sienten identificados con nuestros mensajes.

Badajoz será vuestra última parada en Extremadura hasta nuevo aviso. ¿Qué sensación os deja cerrar esta etapa en casa?

Pues es uno de los conciertos que más ilusión nos hace, por no decir el que más. Poder cerrar como nosotros lo llamamos la traca final en nuestra ciudad es un orgullo.

Habéis dicho que serán unos conciertos muy especiales. ¿Qué puede esperar el público que no vaya a ver en otro concierto de la gira?

Pues sí, son especiales porque aparte de ser en nuestra ciudad, hemos querido celebrar estos últimos conciertos con artistas de aquí, de nuestra tierra. Ya habíamos coincidido con Estanco 72 y KMKR en algunas actuaciones y queríamos mostrar el estilo de artistas de nuestra región como La Kaíta.

Hablando de La Kaíta, ¿cómo surgió vuestra colaboración con ella?

La verdad es que no sé cómo surgió. Creo que se le ocurrió a uno de nosotros e intentamos ver si conseguíamos contactar con ella y si le apetecía. La verdad es que estamos muy contentos de haber logrado que ella quiera subirse al escenario con nosotros.

¿Qué tienen en común vuestros artistas invitados para haber querido contar con ellos?

Pues son grupos que se escuchan por aquí, por nuestra zona y en nuestro pueblo. Para nosotros es un orgullo estar con ellos para que tengan mayor visibilidad y hacer de esta manera que se conozca el talento musical que hay en Extremadura.

¿Qué importancia tiene para vosotros dar visibilidad a otras bandas extremeñas?

Al final creo que hemos tenido que llenar una sala fuera de Extremadura para poder llegar hasta aquí. Queremos intentar solucionar los problemas que hemos podido tener nosotros y que van a tener estos artistas dándoles nuestra ayuda. Tenemos la suerte de que hay mucha gente que nos sigue, por lo que podemos servirles de altavoz, por así decirlo. En Extremadura, hay menos ciclos de conciertos que en otras zonas de España, por lo que queremos ofrecer al público la oportunidad de descubrir a estos artistas.

¿Habéis notado que ha cambiado la percepción que tiene la gente de fuera sobre Extremadura después de escucharos?

Si que hay gente de fuera que después de escucharnos se da cuenta de que en Extremadura también hay gente que hace música. Robe asentó las bases con su banda al elegir a todos sus músicos procedentes de la región. Parece que si no eres de Madrid, tu música no tiene repercusión. Finalmente, la gente se está dando cuenta que aquí también hay talento musical y se saben hacer las cosas bien.

Por el Día de Extremadura ibais a actuar en el Teatro Romano de Mérida, pero finalmente el concierto se ha cancelado por la normativa de exclusividad del consorcio de la ciudad. ¿Cómo recibisteis la noticia y qué lectura hacéis de todo lo ocurrido?

La verdad es que teníamos muchas ganas de actuar ahí, pero estamos buscando soluciones para que Mérida pueda disfrutar de nosotros este año. Así que estad atentos a nuestras redes sociales por si anunciamos un nuevo espectáculo en la ciudad.

Al final os queda la espina de no haber podido tocar en un escenario tan emblemático como es el teatro romano.

Así es, nosotros vimos actuar a Robe ahí y gracias a él quisimos dedicarnos a la música, por lo que no te puedes imaginar la emoción que nos da tocar en el teatro.

¿Cuándo termine la gira vais a descansar o vais a seguir creando?

Pues nosotros siempre decimos que tenemos ganas de hacer más música aquí en el pueblo, pero con tantos conciertos no hemos podido todavía dedicar tiempo suficiente para crear nuevas canciones.

Vuestras letras hablan mucho del mundo rural, de la identidad y de Extremadura. ¿Hay algún tema que todavía sintáis que os queda por contar?

Hasta ahora hemos contado lo que hemos ido viviendo desde que éramos chavales. En un futuro contaremos cosas nuevas, porque no vamos a repetir siempre el mismo discurso. De igual manera, seguiremos basando nuestras letras en nuestras vivencias.

¿Os apetece explorar nuevos sonidos o creéis que vuestro camino está definido?

En un primer disco es muy difícil y casi imposible quedarte con un sonido fijo. Al final se nota nuestra evolución desde las primeras canciones hasta las más recientes. También nos gusta investigar y buscar sonidos diferentes.

Por último, ¿con qué sensación os gustaría que saliera la gente de estos conciertos en Badajoz?

Nuestros conciertos son para disfrutar y lo que queremos es que la gente venga con muchísimas ganas de pasarlo bien.