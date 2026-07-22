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Aprobado por el Consejo Rector

El teatro López de Ayala de Badajoz mejorará la accesibilidad: contará con 8 plazas para personas con movilidad reducida

La actuación, que responde a las quejas de usuarios y de Apamex, incluye la instalación de una plataforma elevadora que les permita el acceso al cafetín

Las dos únicas plazas reservadas actualmente para personas en silla de ruedas en el teatro López de Ayala.

Las dos únicas plazas reservadas actualmente para personas en silla de ruedas en el teatro López de Ayala. / La Crónica de Badajoz

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

El teatro López de Ayala realizará obras de mejora en materia de accesibilidad. Así lo ha anunciado tras la reunión el consejo rector del consorcio, presidido por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León. Se destinará una inversión de 19.000 euros (más IVA) para adaptar el edificio a la normativa vigente.

Como ya publicó este medio, tras las protestas de los usuarios y las exigencias planteadas hace unos meses por la asociación Apamex debido a la falta de accesibilidad en el teatro López de Ayala, el consorcio ha dado el paso definitivo para corregir las deficiencias del auditorio en materia de accesibilidad.

Para cumplir con la legislación y garantizar la comodidad e integración de todos los asistentes, las actuaciones aprobadas contemplan la adaptación de la sala principal mediante la incorporación de ocho plazas para personas con movilidad reducida en la fila 17 de las butacas de patio, la zona más próxima a la entrada, que dispondrán además de sus correspondientes asientos para acompañantes.

Reunión del consejo rector del teatro López de Ayala de Badajoz.

Reunión del consejo rector del teatro López de Ayala de Badajoz. / LA CRÓNICA

Junto a la reestructuración del patio de butacas, el proyecto incluye la instalación de una plataforma elevadora para eliminar las barreras arquitectónicas que impiden el acceso al cafetín del teatro. Asimismo, se renovará la señalización de evacuación y orientación y se pondrán balizas luminosas y se desplegará una nueva señalética específica para personas con movilidad reducida en toda la sala.

Respuesta a las quejas de los usuarios

Esta intervención da respuesta a las quejas colectivas sobre las limitaciones de la sala. Hasta ahora, el teatro solo contaba con dos plazas destinadas a movilidad reducida situadas en la parte trasera, donde los usuarios denunciaban un espacio mal climatizado, de difícil maniobrabilidad y con problemas de acústica que, además, coincidía con la zona donde se instalan las cámaras y el cableado de retransmisión. La normativa vigente exige una plaza adaptada para personas con movilidad reducida por cada 100 localidades de aforo, lo que obligaba a disponer de entre 7 y 8 espacios para el total del recinto, que supera los 700 espectadores.

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La aprobación de estas actuaciones coincide con el anuncio de la celebración del 140 aniversario del emblemático espacio cultural pacense, que se conmemorará durante el próximo mes de octubre con una programación especial de actividades.

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