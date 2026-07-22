Aprobado por el Consejo Rector
El teatro López de Ayala de Badajoz mejorará la accesibilidad: contará con 8 plazas para personas con movilidad reducida
La actuación, que responde a las quejas de usuarios y de Apamex, incluye la instalación de una plataforma elevadora que les permita el acceso al cafetín
El teatro López de Ayala realizará obras de mejora en materia de accesibilidad. Así lo ha anunciado tras la reunión el consejo rector del consorcio, presidido por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León. Se destinará una inversión de 19.000 euros (más IVA) para adaptar el edificio a la normativa vigente.
Como ya publicó este medio, tras las protestas de los usuarios y las exigencias planteadas hace unos meses por la asociación Apamex debido a la falta de accesibilidad en el teatro López de Ayala, el consorcio ha dado el paso definitivo para corregir las deficiencias del auditorio en materia de accesibilidad.
Para cumplir con la legislación y garantizar la comodidad e integración de todos los asistentes, las actuaciones aprobadas contemplan la adaptación de la sala principal mediante la incorporación de ocho plazas para personas con movilidad reducida en la fila 17 de las butacas de patio, la zona más próxima a la entrada, que dispondrán además de sus correspondientes asientos para acompañantes.
Junto a la reestructuración del patio de butacas, el proyecto incluye la instalación de una plataforma elevadora para eliminar las barreras arquitectónicas que impiden el acceso al cafetín del teatro. Asimismo, se renovará la señalización de evacuación y orientación y se pondrán balizas luminosas y se desplegará una nueva señalética específica para personas con movilidad reducida en toda la sala.
Respuesta a las quejas de los usuarios
Esta intervención da respuesta a las quejas colectivas sobre las limitaciones de la sala. Hasta ahora, el teatro solo contaba con dos plazas destinadas a movilidad reducida situadas en la parte trasera, donde los usuarios denunciaban un espacio mal climatizado, de difícil maniobrabilidad y con problemas de acústica que, además, coincidía con la zona donde se instalan las cámaras y el cableado de retransmisión. La normativa vigente exige una plaza adaptada para personas con movilidad reducida por cada 100 localidades de aforo, lo que obligaba a disponer de entre 7 y 8 espacios para el total del recinto, que supera los 700 espectadores.
La aprobación de estas actuaciones coincide con el anuncio de la celebración del 140 aniversario del emblemático espacio cultural pacense, que se conmemorará durante el próximo mes de octubre con una programación especial de actividades.
- Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: 'La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría
- Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
- La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
- El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: 'Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre
- El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
- Una discusión entre vecinos en Badajoz termina con dos heridos leves por disparos de perdigones
- El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa
- Cuatro historias, una misma llamada: el Seminario Mayor de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz recupera la esperanza con el ingreso de cuatro nuevos seminaristas