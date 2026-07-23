El Ayuntamiento de Badajoz aprueba las calles para Gene (con la abstención de Vox), José Galindo y José María Casado

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este jueves la propuesta de la alcaldía para dedicar nombres de calles a Gene García, José Galindo y José María Casado, fallecidos los tres recientemente. No ha podido ser por unanimidad el reconocimiento a Gene, porque Vox se abstuvo.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha tomado la palabra para explicar el motivo de la decisión de dedicarles calles, que no es otro que mostrar el agradecimiento a la labor, dedicación y a la obra que construyeron a lo largo de todas sus vidas. Fueron «personas que han dejado huella y han hecho de Badajoz un lugar mejor cada uno de su ámbito y que se han ganado el cariño y el afecto de su ciudad». Es un reconocimiento -ha dicho- de su ciudad, independientemente de sus ideas. «Lo que permanece son sus obras, lo que aportaron a la sociedad».

En el caso de Gene García, destacó su labor mas conocida de artista, cantante, escritor y también como servidor público, pues fue trabajador de la Fundación Municipal de Deportes (FMD).

De Galindo, más allá de su obra, «lo conocemos en su faceta de padre, que lo llevó a construir con sus compañeros de Aspace un mundo en el que las personas con parálisis cerebral puedan vivir de manera digna y no hay nada más bonito en este mundo que darse a los demás».

Y de Casado, que hizo del oficio de librero un arte, la pasión con su trabajo y las múltiples iniciativas literarias y culturales que impulsó en la ciudad, sin ser de Badajoz.