El Club de Piragüismo de Badajoz tilda de “desproporcionada” la prohibición de navegar en el Guadiana

La polémica por la próxima suspensión temporal de la navegación en el tramo urbano del río Guadiana a su paso por Badajoz ha desatado quejas. Frente a la versión de Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) -que justifica el veto en una comunicación transmitida por el Club de Piragüismo de Badajoz sobre el riesgo de las raíces del nenúfar mexicano-, el presidente del club, Miguel Ángel Hernández, aclara el origen de la situación y califica la medida de la CHG como una respuesta “desproporcionada” que perjudica enormemente al deporte local y al uso público del río.

Una petición de desbroce puntual, no un pedido de cierre

Hernández explica que el colectivo no presentó una denuncia ni solicitó el cierre del cauce, sino que remitió un correo electrónico de carácter informal solicitando la limpieza de la vegetación en los puntos de acceso y desembarque. En concreto, el club pedía el desbroce de franjas puntuales -de apenas un metro de ancho por dos de profundidad hacia la orilla cada 50 o 100 metros- y en el entorno de sus instalaciones de La Granadilla. El objetivo de esto es facilitar que los piragüistas y los niños de la escuela de verano puedan salir a la orilla de forma segura.

En ese escrito, el club utilizó la expresión de que existía “riesgo para la vida” como una llamada de atención tras llevar más de tres años enviando escritos sin obtener respuesta de la Confederación. No obstante, el propio presidente reconoce que se trató de una frase "desafortunada" y confirma que la entidad envió posteriormente una alegación por escrito disculpándose por los términos empleados y aclarando que no existe un riesgo vital real.

A pesar de esta rectificación, Hernández lamenta que la CHG haya tomado dicha comunicación “al pie de la letra” para decretar una suspensión total del uso del río. Desde el club se interpreta que la Confederación ha aprovechado este escrito para descargar su propia responsabilidad sobre la seguridad del Guadiana y exigir que sean otras entidades las que asuman la garantía de seguridad del cauce.

Impacto directo sobre las escuelas de verano, cantera y competiciones

Desde el Club de Piragüismo de Badajoz se insiste en que las repercusiones de cerrar el tramo urbano son nefastas. La medida llega en plena época estival y temporada alta de actividad, afectando directamente a varios proyectos. El club cuenta con unos 25 niños, la mitad de ellos de entre 4 y 5 años, que realizan sus actividades provistos de chaleco salvavidas. La suspensión supone cortar de raíz la captación de nuevos deportistas y la actividad recreativa programada. Además, la resolución compromete la colaboración con las escuelas de verano del Ayuntamiento de Badajoz, que preveían la participación de unos 180 niños en actividades náuticas estos días.

Por otra parte, afecta al calendario de competición. Uno de los integrantes del Club de Piragüismo se ha visto obligado a quedarse en Sevilla, ciudad donde competirá en un campeonato de España, para poder seguir desarrollando sus entrenamientos. Desde el grupo aseguran que, tras sortear las plantas de la orilla, ellos se preparan en una lámina de agua de 4,5 kilómetros: "Es muy buena zona".

Pero esta prohibición no afecta solo a los piragüistas, sino que impide el uso a pescadores (incluyendo la pesca en pato) y a cualquier ciudadano que pretenda realizar una actividad recreativa en el agua.

El club ofrece alternativas y exige un peritaje técnico sobre el terreno

El colectivo recuerda que el Guadiana lleva muchísimos años con la presencia del nenúfar mexicano y el camalote sin que el club haya registrado accidentes. Incluso dicen que ofrecieron sus propias instalaciones a la CHG hace un mes para acoger charlas informativas sobre el control de especies invasoras y llegó a remitir un croquis cartográfico indicando los puntos clave donde realizar la limpieza de la planta.

Por todo ello, la presidencia del Club de Piragüismo ha remitido una nueva carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana solicitando la presencia urgente de un técnico en el terreno. El club pide que un inspector evalúe sobre el agua la situación real, compruebe que las actividades pueden desarrollarse sin peligro mediante los desbroces superficiales en las orillas y revoque la resolución de cierre antes de que su publicación en el BOE la haga efectiva de forma definitiva.