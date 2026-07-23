El día en que los abuelos vuelven a ser niños

Pocas estampas resumen mejor la complicidad familiar que la de la mano de un nieto agarrando con fuerza la de su abuelo. Ese espíritu de unión ha sido el verdadero protagonista en el parque acuático Lusiberia, donde el Ayuntamiento de Badajoz ha vuelto este jueves a citar a decenas de familiares con motivo de la 16 edición del Día de los Abuelos. A través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y la Concejalía de Mayores, la iniciativa ha convertido la convivencia intergeneracional en una fiesta llena de bailes y agua que dejará muchos recuerdos.

Este encuentro anual ha rendido homenaje a una figura fundamental dentro de las estructuras familiares. Mientras los padres afrontan sus jornadas laborales, la experiencia y la infancia han compartido un espacio de convivencia plena donde la conciliación se transforma en diversión. El éxito de esta convocatoria ha vuelto a quedar claro desde la primera hora en la que estaban citados, cuando los participantes han acudido puntuales al recinto, con las toallas al hombro y dispuestos a aprovechar al máximo una jornada acuática repleta de actividad y convivencia.

David Guilherme

Palabras que abrazan

El encuentro ha comenzado con un momento cargado de sensibilidad. Micrófono en mano, pequeños y mayores han tomado la palabra para dedicarse frases de cariño y gratitud recíproca. Mensajes como "los abrazos de los nietos son los mejores que hay", "los nietos son ángeles sin alas" o "pocos tesoros guarda el tiempo como la dicha de ser abuelo" han resonado en el recinto. La lectura puso de manifiesto el valor sentimental de una relación donde los años aportan sabiduría y paciencia mientras que la juventud contagia su frescura, energía e ilusión. Un sincero intercambio de palabras que ha servido para reforzar esos lazos invisibles que unen a ambas generaciones y que ha dejado claro desde el primer minuto la verdadera esencia de la iniciativa.

Por su parte, los pequeños de la casa han respondido con ternura leyendo reflexiones que conmovieron a los presentes. Entre los testimonios infantiles han destacado frases como "Uno de los mejores regalos que me ha dado la vida es tenerte como abuelo", "los abuelos parecen estar en el pasado pero son los que mas te ayudan en el presente y te aportan en el futuro" o "los abuelos siempre te acompañan de la forma más sincera". La sinceridad con la que los niños han expresado sus sentimientos han demostrado que la admiración es plenamente mutua, algo que logra crear un ambiente cálido e íntimo antes de comenzar a jugar. Sin duda, esta apertura ha servido como la perfecta antesala para un día inolvidable, donde el afecto, la complicidad y el respeto mutuo han sido el gran hilo conductor.

Ejercicio físico contra el paso del tiempo

Tras la emoción de las palabras, la música y el dinamismo han tomado el relevo. María Muñoz Bigeriego, coordinadora de las actividades deportivas del Ayuntamiento de Badajoz en la Concejalía de Mayores, ha destacado la trayectoria de este proyecto que suma ya dieciséis ediciones consecutivas. "Empezamos en el recinto del Viejo Vivero con una actividad más cortita de cuarenta o cincuenta personas y calculamos que hoy seremos unos doscientos participantes", ha señalado Muñoz sobre la evolución de unas Escuelas de Verano para Mayores que siguen creciendo con el paso de los años.

El objetivo del área deportiva del IMSS trasciende el ocio para enfocarse en la promoción del envejecimiento activo y la autonomía personal. "Nuestro objetivo más importante es que ante todo tengan que moverse y hacer ejercicio físico, que vean su capacidad y que sean autosuficientes", afirma Muñoz. Además, ha explicado la continuidad de estas iniciativas durante agosto a través del programa 'Mayores activos por vacaciones', una oferta que mantiene a novecientos usuarios haciendo deporte en parques y centros.

Protagonistas de una mañana especial

Entre los asistentes, los testimonios han reflejado la ilusión que conlleva una jornada acuática divertida. Gloria Osorio, vecina de la pedanía de Hernán Cortes, que lleva acudiendo a gimnasia municipal, ha repetido por segundo año consecutivo en esta experiencia. "Con mi nieto estoy todos los días, pero es una convivencia diferente, venimos a pasar el día entero juntos y a pasarlo lo mejor posible", ha comentado Osorio viendo al pequeño reencontrase con sus amigos, impaciente por ir a los toboganes.

La jornada ha dejado momentos de complicidad intergeneracional como es el caso de Mari Carmen Fernández, de 72 años. Fernández lleva dos décadas siendo fiel a las clases de gimnasia municipal y ha acudido acompañada por sus cinco nietos. "Para mí son mi vida y me dan mucha fuerza. Además, creo que la labor que hace el Ayuntamiento por los mayores está muy bien porque facilita que podamos venir todos juntos a un precio accesible", ha explicado entusiasmada. Además, ha añadido entre risas que a su edad prefiere "cuidar los huesos" y evitar los arriesgados toboganes. El broche final lo pusieron los más pequeños. Niños como Darío Píriz y Sara Rodríguez han expresado su alegría tras tirarse al agua y compartir juegos en la piscina de olas. "Lo disfruto mucho porque me gusta mucho estar con mis abuelos y sé que lo recordaré siempre".

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Entre salpicaduras, risas y toboganes, la jornada en Lusiberia ha vuelto a demostrar que el verano en Badajoz se disfruta mucho mejor cuando se comparte agarrado de la mano de tu abuelo.