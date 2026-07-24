Suceso
Los bomberos controlan un incendio en Ronda Norte (Badajoz)
En torno a las 13.00 horas se movilizó una autobomba forestal con una dotación de tres bomberos
Ha generado una visible columna de humo
Un incendio de pastos y vegetación registrado este jueves en la zona de Ronda Norte ha generado una visible columna de humo que ha llamado la atención de los vecinos del entorno. Hasta el lugar se ha desplazado un dispositivo de bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego pudiera extenderse, quedando finalmente controlado tras la intervención de los efectivos.
El aviso se recibió en torno a las 13.00 horas y hasta la zona se movilizó una autobomba forestal con una dotación de tres bomberos. Según estos efectivos, el fuego se localizó en las inmediaciones de la Avenida Manuel Rojas, cerca de una de las rotondas del entorno.
Según han informado desde el servicio de bomberos, se trató de un incendio de pastos y vegetación, aunque por el momento se desconoce el origen del mismo, ya que será necesario realizar una valoración posterior para determinar las causas.
El incendio ha estado muy perimetrado desde el inicio de la intervención aunque actualmente se encuentra controlado y extinguido. La llamativa columna de humo visible desde distintos puntos se ha debido principalmente al tipo de combustible afectado, que generaba una gran cantidad de humo durante la combustión.
La Policía Local también ha prestado apoyo durante el dispositivo, realizando cortes de tráfico puntuales y desvíos para facilitar la actuación de los servicios de emergencia.
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