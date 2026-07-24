"Afecta al alma y a la rutina": El veto al Guadiana por el nenúfar pone en jaque la labor social y competitiva del piragüismo inclusivo en Badajoz

La prohibición total de la navegación en el tramo del río Guadiana a su paso por Badajoz, motivada por la proliferación del nenúfar mexicano (Nymphaea mexicana), amenaza con fracturar la labor de integración social y deportiva que durante años ha abanderado el Club de Piragüismo de Extremadura. Lo que comenzó como una alerta sobre la seguridad de los fondos y el entramado de raíces de esta planta invasora se ha transformado en un mazazo administrativo para una entidad que vertebra parte del deporte adaptado, terapéutico e inclusivo de la región.

A pocas semanas de afrontar una de las citas más importantes del calendario nacional, la medida restrictiva deja prácticamente sin capacidad de maniobra a decenas de deportistas. Lejos de limitarse a una simple afección logística de entrenamiento, el cierre del río golpea de lleno la salud mental, el bienestar y las rutinas de socialización de colectivos vulnerables que encuentran en el agua su principal vía de desconexión y desarrollo personal, algo que pone en peligro a una trayectoria de referentes incluso internacionales.

Un cierre que puede truncar la preparación hacia el campeonato de España

La medida decretada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, pendiente de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha generado estupefacción en el Club de Piragüismo de Extremadura. Su presidenta y entrenadora, Belén Rey, lamenta que la prohibición golpee directamente el bienestar de sus deportistas más allá del plano físico, al subrayar que para ellos asistir a los entrenamientos forma parte vital de sus rutinas diarias y de su integración social, un problema que se agrava al coincidir con la recta final de la preparación para el campeonato de España previsto para el próximo 15 de agosto en Asturias. "No es solo el tema físico por que el tema de la movilidad se puede entrenar fuera del agua, pero socialmente o psicológicamente nos afecta mucho porque las actividades con el agua son totalmente inclusivas. Es parte de su rutina y su día a día".

Ante la falta de margen de reacción, la entidad se encuentra inmersa en una carrera a contrarreloj para buscar soluciones temporales fuera de la capital pacense y mantener a flote el final de la temporada. Aunque ya se han iniciado los contactos institucionales y las peticiones formales de autorización para trasladar provisionalmente los entrenamientos a otras láminas de agua de la región, la presidenta prefiere mantenerse prudente y esperar a que los trámites administrativos se resuelvan de manera oficial: "Todavía no tenemos nada confirmado pero sí, ya estamos trabajando en alternativas".

Terapias, bienestar y la fuerza del barco dragón inclusivo

Las embarcaciones específicas del Barco Dragón y las piraguas adaptadas constituyen un espacio único de convivencia intergeneracional y de superación constante de barreras tanto físicas como intelectuales para las personas que participan activamente en los diferentes programas de integración, rehabilitación y salud impulsados por el club, donde la sincronización milimétrica y el esfuerzo colectivo desinteresado se convierten en los verdaderos protagonistas de cada jornada en el agua.

Esta encomiable labor terapéutica abarca también de manera muy especial a secciones altamente específicas y de calado emocional, como es el caso del equipo formado por mujeres supervivientes de cáncer de mama y otras patologías, consolidado como un referente de apoyo mutuo, visibilidad y recuperación. Según relata Rey, para estas deportistas subirse cada tarde al barco representa una vía de escape y desconexión mental absoluta: "Para algunas de ellas, venir al río es una forma de olvidarse de todo, muchas me dicen que cuando vienen no piensan". Asimismo, la compleja metodología de trabajo diaria exige atención constante, permanente y personalizada cuando se trata de trabajar codo con codo con los alumnos que presentan diversidad funcional intelectual, para quienes verse privados del medio acuático supone un contratiempo emocional: "Les tengo que explicar que están en el agua, pero ellos saben que no estén en ella, con lo cual es muy difícil trabajar de esa manera. Además, es un trabajo diario, lo que hace que para ellos sea un reseteo, es decir, hace que tengamos que empezar desde 0", explica la presidenta.

Palmarés forjado a base de esfuerzo y sincronización

Pese a que el núcleo central de la entidad se sustenta sobre un marcado carácter social, rehabilitador y terapéutico en sus sesiones semanales, el Club de Piragüismo de Extremadura atesora de forma paralela un palmarés deportivo absolutamente brillante y de primer nivel en las modalidades de paracanoe y paradragón, al competir de tú a tú y sin complejos en escenarios europeos y mundiales frente a las potencias más destacadas del continente e incluso del mundo.

La tremenda exigencia técnica y la disciplina diaria inculcada por el cuerpo técnico han dado sus frutos en citas internacionales de máximo prestigio, como el campeonato de Europa celebrado en la localidad checa de Racice, donde el bloque pacense se convirtió en el motor de la expedición nacional gracias al esfuerzo conjunto de sus deportistas: "El 90% del equipo de paradragon de personas con discapacidad eran de aquí y conseguimos muchas medallas". Esta estela de triunfos y medallas se ha consolidado también en citas mundialistas, como la que se celebró en Brandemburgo y se refleja de manera constante en el ámbito nacional, donde la entidad pacense acumula ya tres años consecutivos reinando en lo más alto de los podios en los campeonatos y copas de España en la especialidad. Aunque están intranquilos, confían plenamente en que la Confederación Hidrográfica del Guadiana agilice los trámites necesarios para certificar sobre el terreno la absoluta seguridad de las aguas.