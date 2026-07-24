Visita guiada a la exposición de Patricio Cabrera este sábado en el espacio cultural Santa Catalina

La exposición 'Algo hay en los días de verano' de Patricio Cabrera contará este sábado 25 de julio con una visita guiada a las 21.00 horas. La exhibición de este artista sevillano se encuentra en el espacio cultural Santa Catalina, en el casco antiguo de Badajoz. Sus obras podrán ser visitadas hasta el 23 de agosto.

El conjunto de obras que forman parte de esta exposición han sido específicamente concedidas para exhibirse en este espacio cultural en el marco del Proyecto Arteria. Estas creaciones artísticas nacen de una experiencia previa del artista en una ermita de la sierra, la cual, gracias a su atmósfera evocadora, marcó el desarrollo creativo de este proyecto. En 'Algo hay en los días de verano', Patricio Cabrera nos recuerda que la pintura puede seguir siendo un lugar para la esperanza, la evocación y el deseo de vivir juntos en armonía.

Un artista consolidado

Patricio Cabrera es una de las figuras más representativas de la generación de artistas sevillanos que renovó el panorama de la creación contemporánea en las últimas décadas del siglo XX. Con más de cuarenta años de trayectoria, ha construido una carrera sólida y coherente, marcada por una investigación constante sobre el lenguaje plástico y una intensa actividad expositiva tanto en España como en el extranjero.

Su obra se distingue por una extraordinaria fuerza visual en la que conviven elementos abstractos y figurativos. El artista sevillano desarrolla composiciones de gran dinamismo en las que los colores intensos conviven en un equilibrio armónico, mientras las imágenes se superponen creando espacios de gran riqueza expresiva. Esa capacidad para combinar energía cromática y complejidad formal se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles de su producción.

En sus trabajos más recientes, el artista profundiza en un universo cargado de simbolismo y referencias culturales. Motivos florales, arabescos, formas geométricas y una amplia iconografía de procedencias diversas dialogan en composiciones únicas que evocan un imaginario exótico y contemporáneo, abierto a múltiples lecturas.

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El dominio de técnicas y materiales como el grafito, la acuarela, el acrílico o la tinta aporta a sus creaciones una notable frescura y espontaneidad, sin renunciar al rigor compositivo que caracteriza toda su trayectoria. Esa combinación de experimentación técnica y lenguaje personal ha consolidado a Patricio Cabrera como uno de los artistas andaluces de mayor proyección de su generación.