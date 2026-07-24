Jara Molina, una joven cantante lírica con sueños de grandes teatros

Con solo 19 años, Jara Molina comienza a abrirse camino en la música con una agenda cada vez más llena de conciertos y nuevos proyectos. La joven lírica pacense actuará este domingo en los Jardines de la Galera, dentro del programa Badajoz, La Ciudad Encendida, una cita que permitirá conocer de cerca a una cantante que acaba de completar su primer curso en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz, en la especialidad de canto.

La actuación llega en un verano especialmente intenso para ella. Además de participar en distintos conciertos, dentro de unas semanas viajará a Italia para continuar su formación durante un mes. «Estoy haciendo muchos más proyectos de los que esperaba y es uno de los primeros veranos en los que he tenido que seguir estudiando y preparando cosas», explica. Para Jara, estas vacaciones han dejado de ser un tiempo de descanso para convertirse en una etapa de aprendizaje y nuevas oportunidades.

Jara Molina durante una actuación en Mérida / c

Su relación con la música comenzó siendo una niña, aunque entonces el piano ocupaba todo el protagonismo. Pasó por las Escuelas Municipales de Música de Badajoz y, al terminar esa etapa, le ofrecieron continuar los estudios en el conservatorio profesional. Sin embargo, no terminaba de verse dedicando su futuro a ese instrumento. El punto de inflexión llegó cuando descubrió el canto. «Cuando me dijeron que había plazas para canto pensé: "Esto es lo mío, me veo dedicándome a esto"», recuerda.

Su padre, Pedro García, también sitúa aquellos años como el momento en el que la familia empezó a darse cuenta de que aquella afición podía convertirse en algo más. Primero fue el coro del instituto Rodríguez Moñino y, después, el Coro Amadeus de Puebla de la Calzada, dirigido por Alonso Gallego. «Cuando alguien que sabe de música te dice que tu hija tiene algo, es cuando empiezas a prestarle más atención», afirma.

Desde entonces, Jara ha ido sumando experiencias sobre los escenarios. Ha participado en varias producciones del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ha actuado en los Premios Max y forma parte de distintas agrupaciones corales, además de completar cursos de especialización y explorar estilos como el jazz. Cada actuación supone un paso más en una carrera que sabe que será larga y exigente. «Cuando la gente te llama para participar piensas que todas esas horas de estudio han merecido la pena. Valoran tu esfuerzo y eso te llena el corazón», asegura.

Del miedo a la liberación

Aunque reconoce que los nervios aparecen antes de cada actuación, dice que desaparecen en cuanto pisa el escenario. «Siempre pienso si me sabré el repertorio o si me voy a equivocar, pero cuando salgo se me quitan todos los nervios. Es una sensación de liberación porque estoy haciendo lo que más me gusta en el mundo». Su padre coincide plenamente con esa sensación. «Antes de salir está de los nervios, pero cuando sube al escenario se transforma. Lo da todo», asegura.

El recital de este domingo le permitirá mostrar una faceta diferente a la que desarrolla habitualmente en sus estudios. En lugar de un repertorio puramente lírico, interpretará canciones de algunos de los musicales más conocidos de Broadway, entre ellos El fantasma de la ópera, Los MiserablesCatsMamma MiaWest Side Story o La La Land. «Siempre me han encantado los musicales. Es otra faceta de la técnica vocal y también de mi personalidad», explica.

Entre todos ellos guarda un recuerdo especial de El fantasma de la ópera. «Fui con mis padres hace unos años y me marcó muchísimo», cuenta. Aquel descubrimiento reforzó una pasión que ya había comenzado siendo niña, cuando vio por primera vez El Rey León.

Cantar en Badajoz añade, además, un componente especial. «Siempre hace muchísima ilusión porque pueden venir mis amigos, mi familia y la gente a la que quiero. Siempre es muy especial», reconoce.

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Aunque mira al futuro con prudencia, no esconde cuál es su sueño. Primero quiere terminar sus estudios superiores y seguir creciendo como artista. Después, espera poder vivir de la música, compaginar los escenarios con la docencia y, algún día, cantar en algunos de los teatros más importantes del mundo. «Ahora mismo quiero ser la mejor versión de mí misma. Ojalá dentro de unos años pueda estar cantando por España y, quién sabe, en escenarios como La Scala de Milán».