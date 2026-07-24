Minuto de silencio en Badajoz por los últimos asesinatos machistas: aumentan en vacaciones y en competiciones deportivas

Cinco asesinatos machistas este mes de julio en España. Podrían ser ocho, pero tres aún no han sido confirmados oficialmente como violencia de género, aunque lo son con casi total seguridad.

En Badajoz se ha convocado este viernes al mediodía un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y como acto de repulsa contra esta lacra social. Ha sido en la fachada de la Delegación del Gobierno de Extremadura, en la avenida de Huelva, con la presencia de una treintena de personas, la mayoría personal de la propia delegación. Allí ha estado la subdelegada del Gobierno, Maribel Cortés.

Son cinco nuevas víctimas con cuatro menores que se han quedado huérfanos por violencia machista. En lo que va de año suman 31 asesinadas por sus parejas o su exparejas, por el hecho de ser mujeres y porque sigue habiendo hombres "que consideran que tienen derecho a maltratar y, en el límite máximo, a asesinar a quienes fueron sus parejas", ha lamentado la subdelegada.

La subdelegada del Gobierno, Maribel Cortés. / David Guilherme

El verano ha empezado mal. Muy mal. La estadística muestra que ocurre en época estival. "Siempre coincide con el periodo vacacional que hay más víctimas, porque aumenta la convivencia y aumenta la incidencia de estos hechos". Pero no solo en vacaciones: "Coincide también que hay más incidencia cuando se celebran eventos deportivos, hay estadísticas según las cuales cuando hay eventos deportivos, buenos o malos, hay más llamadas al 016". En general, son clave las vacaciones y que suban las temperaturas.

Llamamiento a los hombres no maltratadores

Maribel Cortés ha querido expresar un mensaje de "condena absoluta" al tiempo que ha pedido colaboración ciudadana. "Hay que tener claro que es una lacra que nos afecta a todos, que no le pasa a una señora desconocida, nos puede pasar a cualquier familia, a cualquier mujer que conocemos".

Incide la subdelegada que desde las instituciones no se afirma que todos los hombres son maltratadores, porque no es cierto. "Con lo cual llamamos también a esos hombres que no son maltratadores a posicionarse claramente en contra de la violencia y a apoyar a las víctimas en sus entornos". No puede ser "que haya una asesinada y que su entorno más cercano diga que ya se sabía que eso iba a pasar, pues si ya se sabía en algo estamos fallando como personas y como sociedad, por no apoyar a esa persona, hay que apoyarse en el entorno y las instituciones también tenemos que apoyarla de manera que se eviten en la medida de lo posible estos asesinatos". 31 en lo que va de año. "Imaginaros que en vez de ser violencia de género fuese terrorismo. ¿qué estaríamos diciendo? ¿qué relevancia pública le estaríamos dando", se pregunta Maribel Cortés. Esa relevancia que tienen otros hechos "hay que dársela a la violencia de género".

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Datos sobre asesinatos machistas se tienen desde 2003: 1.372 mujeres asesinadas por violencia de género. Las últimas son María Lourdes (Alicante), María Celestina y María (Málaga), Aicha (Madrid) y Rosa Catherine (Toledo).