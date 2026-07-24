'La Ciudad Encendida'
Paco Arrojo cautiva al público pacense en una noche de clásicos en la plaza de España
El cantante placentino presentó su espectáculo 'Mis ídolos' junto a la Banda Municipal de Música de Badajoz, con versiones de Raphael, Serrat, Nino Bravo y Rocío Jurado
Paco Arrojo conquistó este jueves por la noche al público que se acercó a la plaza de España de Badajoz para disfrutar de 'Mis ídolos', un concierto gratuito en el que el cantante placentino recorrió algunas de las canciones más reconocibles de la música española.
La actuación contó con una buena acogida por parte de los asistentes, que acompañaron con aplausos un repertorio marcado por la emoción, la nostalgia y el recuerdo de grandes voces de varias generaciones.
Arrojo estuvo acompañado sobre el escenario por la Banda Municipal de Música de Badajoz, dirigida musicalmente por Vicente Soler. El formato sinfónico aportó una nueva dimensión a las canciones elegidas para una velada concebida como un homenaje a los artistas que marcaron la trayectoria y las influencias del intérprete extremeño.
Durante el espectáculo sonaron temas vinculados a figuras como Raphael, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Nino Bravo y Rocío Jurado, además de varias piezas procedentes del mundo del teatro musical, uno de los ámbitos en los que Arrojo desarrolló buena parte de su carrera profesional.
El cantante mostró una interpretación cercana y entregada y conectó especialmente con un público que reconoció desde los primeros compases muchas de las canciones incluidas en el programa. La combinación de su voz con los arreglos de la Banda Municipal convirtió la plaza de España en un escenario abierto para los clásicos de la música española.
La actuación formó parte de 'Badajoz, La Ciudad Encendida', la programación cultural de verano impulsada por el Ayuntamiento de Badajoz para llevar conciertos, espectáculos y otras actividades a diferentes espacios de la capital pacense.
Trayectoria
Nacido en Plasencia, Paco Arrojo se dio a conocer entre el gran público tras su participación en la primera edición de 'La Voz'. Desde entonces, ofreció conciertos en distintos puntos de España y consolidó una destacada trayectoria en el teatro musical.
Su regreso a Extremadura dejó en Badajoz una noche de canciones reconocibles, recuerdos compartidos y música en directo, en la que el artista rindió tributo a sus ídolos ante un público que respondió con cercanía a su propuesta.
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