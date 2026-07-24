La Policía Nacional investiga la aparición de un hombre herido con arma de fuego en Badajoz

Agente de la Policía Nacional de Badajoz han iniciado una investigación tras la aparición de un varón en el Hospital Perpetuo Socorro con lesiones compatibles con las producidas por un arma de fuego.

El aviso policial se produjo sobre las 20.00 horas de ayer jueves, momento en el que el servicio de urgencias del centro hospitalario requirió la presencia de los agentes. En ese momento, enfermeros y médicos atendían a un hombre de 47 años que presentaba una herida en la pierna que podría corresponderse con un impacto de arma de fuego.

A raíz de la notificación, se movilizaron los efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría de Badajoz. Por el momento, se desconoce las causas que han llevado al hombre a recibir el impacto ni el lugar donde se produjo el incidente.

Por el momento, el Servicio Extremeño de Salud no dispone de más datos ni se conoce el alcance de la lesión. Las unidades de la Policía Judicial y Científica ya se han hecho cargo las actuaciones e iniciado las diligencias correspondientes para lograr el total esclarecimiento de los hechos.