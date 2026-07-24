Doblete de Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz: la Alcazaba recibirá cada noche a más de 8.500 personas

Sanguijuelas del Guadiana ha ampliado el aforo para los conciertos de hoy y mañana en la Alcazaba de Badajoz. La cita es uno de los acontecimientos musicales más esperados de este verano en Extremadura. Tras agotarse las 14.000 entradas iniciales en apenas hora y media, la organización ha decidido sorprender a los seguidores de la banda sacando algunas entradas más esta semana. A pesar de esta ampliación de aforo, las entradas para el sábado vuelven a estar completamente agotadas, aunque para la cita del viernes todavía quedan las últimas disponibles, por lo que se espera un lleno prácticamente absoluto con más de 8.500 asistentes cada noche.

Dichas entradas pueden adquirirse por la página web oficial del grupo o de forma presencial en el kiosko de los Sanguijuelas, ubicado en su localidad natal, Casas de Don Pedro. El coste de los tickets es de 28 euros, con gastos de gestión incluidos. Ambos conciertos darán comienzo a las 21.30 horas y la apertura de puertas será una hora antes, a las 20.30 horas, para facilitar el acceso del público.

Sanguijuelas del Guadiana, tras recibir los galardones a mejor nuevo artista en los premios ACAMUS y mejor artista emergente en los premios MIN, presentará en Badajoz la traca final de su gira 'Verbena en vena', con la que ha conquistado al público fuera y dentro de Extremadura. Además, estos conciertos en la Alcazaba serán la última oportunidad de ver a la banda en la región durante este año, lo que hace mucho más especial estos espectáculos.

Un cartel con esencia extremeña

Sanguijuelas del Guadiana no serán los únicos en actuar este fin de semana en este lugar tan emblemático de la ciudad. La banda procedente de Casas de Don Pedro ha invitado a diferentes artistas extremeños que convertirán el concierto en una mezcla única de tradición y vanguardia, de nombres consagrados y de sangre nueva.

El viernes, La Kaíta, una de las voces más puras de la tradición flamenca extremeña, será la telonera estrella, acompañada de Juan Vargas a la guitarra. El sábado, en cambio, los teloneros serán Bolsa de Moscas, una de las bandas más eclécticas de la escena local. Ambos comenzarán sus actuaciones a las 21.30 horas.

Sanguijuelas del Guadiana subirá al escenario a las 22.30 horas para conquistar con su repertorio a todos los asistentes. Finalmente, para cerrar estas noches de pura música extremeña, KMKR, Mala Sangre y Estanco 72 actuarán a partir de las 00.10 horas.

De esta manera y acompañados de esencia extremeña, Sanguijuelas del Guadiana afronta dos noches que prometen convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del verano pacense, con miles de aficionados dispuestos a disfrutar de un repertorio que ha consolidado al grupo como una de las propuestas musicales extremeñas con mayor proyección.