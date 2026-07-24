Estos son todos los planes que no te puedes perder este fin de semana en Badajoz

Viernes 24 de julio

El fin de semana arrancará con una de las citas musicales más esperadas del verano. La Alcazaba acogerá este viernes 'La Traca Final', el concierto con el que Sanguijuelas del Guadiana comenzará a despedir una etapa de su trayectoria ante el público de su tierra. El espectáculo, que ha colgado el cartel de entradas agotadas, abrirá puertas a las 20.30 horas. A las 21.30 actuará como telonera La Kaíta, una de las voces más representativas del flamenco extremeño, acompañada a la guitarra por Juan Vargas, mientras que Sanguijuelas del Guadiana subirá al escenario a partir de las 22.30 horas.

Quienes prefieran otros estilos también encontrarán alternativas. Las Verbenas del López continúan con el concierto de B-Siders en el Teatro López de Ayala, a las 22.00 horas. Además, el restaurante El Patio acogerá a esa misma hora la actuación del Cuarteto de cuerda Tagus, con un repertorio de versiones de pop, bandas sonoras y otros clásicos reinterpretados en formato de cuerda.

Sábado, 25 de julio

La música volverá a ser la gran protagonista del sábado en Badajoz. Sanguijuelas del Guadiana ofrecerá la segunda y última cita de 'La Traca Final' en la Alcazaba. Antes del concierto, a las 21.30 horas, el público podrá disfrutar de la actuación de Bolsa de Moscas, una de las bandas más eclécticas de la escena local, que ejercerá de telonera antes de que el grupo extremeño suba al escenario.

La programación del sábado también incluye una propuesta artística en el Espacio Cultural Santa Catalina, donde a las 21.00 horas tendrá lugar una visita guiada a la exposición 'Algo hay en los días de verano, del artista sevillano Patricio Cabrera. La muestra, creada expresamente para este espacio dentro del proyecto Arteria, podrá visitarse hasta el 23 de agosto y reúne obras que nacen de una experiencia previa del autor en una ermita de la sierra.

Otra de las propuestas destacadas llegará al Teatro López de Ayala, donde Los Míticos Play Boys harán viajar al público a los años sesenta y setenta con un repertorio de grandes clásicos del pop español. El concierto comenzará a las 22.00 horas.

A esa misma hora, la Rucab acogerá una nueva edición de las Noches Musicales, protagonizada en esta ocasión por Maketo Jazz, con entrada gratuita hasta completar aforo. Además, quienes prefieran un plan más tranquilo podrán recorrer los Jardines de La Galera, que volverán a lucir su iluminación ornamental entre las 22.00 y las 00.00 horas dentro del programa Badajoz, La Ciudad Encendida

Domingo, 26 de julio

El programa Badajoz, La Ciudad Encendida concentrará buena parte de las propuestas del domingo. A las 21.00 horas tendrá lugar la visita guiada 'Deja que te cuente', que permitirá descubrir la historia y los secretos del Fuerte de San Cristóbal. La actividad es gratuita, cuenta con 45 plazas y requiere inscripción previa.

La música pondrá el broche al fin de semana con el recital 'Soñando', protagonizado por la joven soprano pacense Jara Molina y el pianista Francisco Álvarez Buiza. El concierto comenzará a las 22.00 horas en los Jardines de La Galera y recorrerá algunos de los musicales más conocidos de Broadway, dentro de la programación de Badajoz, La Ciudad Encendida. Además, los asistentes podrán disfrutar de la iluminación ornamental que volverá a transformar este espacio histórico entre las 22.00 y las 00.00 horas.