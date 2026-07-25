La bailarina María Seco y seis alumnas de Badajoz actúan con Elvis Crespo al ritmo de 'La Graciosa'

María Seco, bailarina y coreógrafa pacense, participó, junto a seis de sus alumnas de la academia Step Dance Studio, en uno de los conciertos que el artista internacional Elvis Crespo ofreció el pasado 15 de julio en el jardín botánico Alfonso XIII en Madrid durante su gira por Europa. Tanto Seco como las jóvenes, acompañaron en la coreografía a uno de los cantantes más destacados del momento en el panorama musical a nivel mundial. "Me apetecía hacer algo diferente y hacerlas también partícipes a ellas", asegura la coreógrafa.

Además de en ‘La Graciosa’, un tema que lleva ya más de tres meses ocupando las primeras posiciones en España, también ofrecieron todo su talento con la coreografía en ‘Abeja Blanca’, una canción que forma parte del último álbum de Elvis Crespo que hizo viral la bailarina pacense con un trend en TikTok con el que surgió esta sinergia con el cantante. "Ver a los padres de mis alumnas emocionados fue algo maravilloso. Para ellas, siendo tan pequeñas, es una gran oportunidad subirse a un escenario con un artista tan importante como Elvis Crespo", añade.

Actuación de Elvis Crespo en Madrid, donde participaron María Seco y seis alumnas. / Cedida

Y es que, hasta la capital de España se desplazaron casi una veintena de personas -además de las seis alumnas, de entre 10 y 13 años, y la propia instructora- ya que los padres y madres de estas prometedoras bailarinas no quisieron perdérselo. A la emoción de los familiares y de la propia artista, hay que sumar la satisfacción que mostró el propio Elvis Crespo y su equipo: "Nos han pedido participar en alguna de sus próximas actuaciones", destaca María Seco.

Otros trabajos de gran proyección internacional

Desde principios de mayo, la agencia de María Seco ‘MS Dance Agency’ trabaja de forma paralela con otros artistas de primera línea. Es el caso de Tito el Bambino, con el que ya han compartido actuaciones en su gira por Estados Unidos, y ahora están haciendo lo propio durante su tour por España en ciudades como Sevilla, Málaga, Fuerteventura, Tenerife, Madrid, Valencia, además de Milán -Italia-. "Desde la agencia tratamos de buscar a los artistas las bailarinas más adecuadas para cada show", explica Seco.

Encuentro de María Crespo y las alumnas con el cantante Elvis Crespo. / Cedida

El artista dominicano Omega el Fuerte, con quien ha trabajado en actuaciones en Suiza y Don Benito, es otro de los nombres con los que esta agencia ha logrado acentuar su repercusión internacional. A ellos también se suma Clarent, una joven y emergente promesa de la música que llega desde Puerto Rico y para la que han estado en sus conciertos de Sevilla y Alicante. "Estamos trabajando con artistas de primer nivel desde Badajoz", destaca una orgullosa bailarina pacense que admite que han llegado a estar en tres conciertos distintos en varias ciudades el mismo día.

Diez años de Step Dance Studio

Además de todo este trabajo, María Seco no descuida su proyecto más local, ya que la academia Step Dance Studio el próximo mes de septiembre cumplirá diez años: "Mucha gente me dice que no sabe cómo lo hago para estar fuera y aquí al mismo tiempo. Esto es algo que requiere pasión y mucho esfuerzo. Tenemos nuevos objetivos por delante que comenzarán a partir de septiembre".