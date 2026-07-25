El Instituto de Medicina Legal de Badajoz no recibirá todo el personal psicosocial prometido en julio

El plan anunciado el pasado mes de mayo por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para paliar la notable falta de personal en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Badajoz no sigue los planes previstos. A pesar de que el departamento estatal se comprometió a que en julio el equipo psicosocial quedaría cubierto al 100% con la llegada de siete técnicos, la realidad de la tramitación administrativa ha alterado el calendario: este mes solo se incorporarán cuatro de los nueve profesionales prometidos en total.

El compromiso inicial, hecho público el pasado mes de mayo, contemplaba la llegada durante el mes de julio de un equipo psicosocial formado por tres psicólogos, tres trabajadores sociales y un educador social, a los que se sumarían dos técnicos de autopsias antes del mes de septiembre. Sin embargo, según admite el propio Ministerio, el ritmo de incorporación ha cambiado y se dividirá en dos fases diferentes a las contempladas en un primer momento.

La realidad de las incorporaciones

Si se comparan los anuncios iniciales con la cobertura real que se materializará este mes, el desfase es significativo en las distintas categorías profesionales. En cuanto a los psicólogos, de las tres plazas prometidas para julio, este mes solo se incorporará uno de ellos. Los otros dos profesionales quedan pendientes para agosto. También se anunció la llegada de tres trabajadores sociales este mes, pero finalmente no se incorporará ninguno. Estas plazas quedarán pendientes para el próximo mes.

En cambio, se prometió la incorporación de un educador social en julio y esta previsión sí se cumple. Por último, y aunque su llegada estaba prevista de cara al mes de septiembre, se adelantan e ingresarán este mismo julio dos técnicos de autopsia. En total, de los nueve profesionales comprometidos para reforzar la plantilla del instituto forense pacense, finalmente se incorporarán cuatro trabajadores en julio, mientras que los cinco restantes quedan relegados al mes de agosto.

La bolsa de interinos agiliza cuatro puestos y el SEXPE dará cinco

Los únicos trabajadores que tomarán posesión de su puesto antes de que finalice este mes son un psicólogo, un educador social y dos técnicos de autopsia. En estos cuatro casos específicos, la cobertura se ha podido ejecutar de forma mucho más rápida al recurrir de manera directa a la bolsa de interinos existente en el Ministerio.

Por el contrario, la llegada de los otros cinco profesionales -dos psicólogos y tres trabajadores sociales- se encuentra aún en fase de tramitación. Al no recurrirse a la lista de profesionales que esperaban su plaza, las bases de la convocatoria aprobadas por el organismo público determinan que la selección de candidatos debe realizarse a través del Servicio Público de Empleo de Extremadura. Este procedimiento exige que el SEXPE remita a la Gerencia Territorial del Ministerio la relación de aspirantes seleccionados, quienes dispondrán de un plazo de cinco días para presentar la documentación requerida. Debido a estos trámites burocráticos, el Ministerio ha reajustado su planificación y prevé que este proceso quede completado a lo largo del mes de agosto.

Un refuerzo que llega tras las denuncias de colapso

Este paquete de medidas se anunció en mayo como respuesta a las severas críticas vertidas por juzgados de la provincia, como el de Don Benito, y por la propia Junta de Extremadura. Desde los sectores judiciales se alertó de una situación "extremadamente grave", con retrasos que alcanzaban hasta los dos años en la emisión de informes periciales a menores y a mujeres víctimas de violencia de género por la falta de personal técnico.

En aquel momento, el ministerio también destacó la adopción de medidas organizativas previas, como la derivación de periciales procedentes de los partidos judiciales de Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena y Castuera hacia el IMLCF de Cáceres, así como la renovación del acuerdo con el colegio con el Colegio Oficial de Psicólogos para asumir 78 pericias civiles este año en Badajoz.

A pesar de que el Ministerio reitera su compromiso con el refuerzo de los institutos forenses en los cinco territorios donde mantiene las competencias de Justicia, el retraso ha obligado al centro a afrontar parte del verano son la plantilla que estaba prevista.