Estas son las mejores opciones para refrescarse este verano cerca de Badajoz

En Badajoz, la oferta de piscinas municipales de verano se concentra principalmente en La Granadilla y San Roque, a las que se suman otras instalaciones de carácter privado o vinculadas a clubes y urbanizaciones. Son opciones suficientes para darse un baño sin salir de la ciudad, aunque quienes buscan pasar una jornada completa, cambiar de ambiente o encontrar recintos con más zonas verdes y servicios suelen desplazarse a municipios cercanos.

Piscinas a pocos kilómetros

Entre las opciones más cercanas se encuentra la piscina municipal de La Albuera, a unos 25 kilómetros de Badajoz. Es una alternativa pensada para pasar varias horas, con zonas de césped y espacios de sombra alrededor de la piscina, además de merenderos y servicio de bar. Su horario, hasta las 21.00 horas, permite alargar la jornada más que en otras instalaciones del entorno. Abre todos los días desde las 12.30 horas. De lunes a viernes, la entrada cuesta 3 euros para los adultos y 2 para los niños de hasta 13 años; los fines de semana y festivos asciende a 4 y 3 euros. Los menores de tres años acceden gratuitamente.

Piscinas municipales de Corte de Peleas, La Albuera y Olivenza / Cedidas

La piscina de Corte de Peleas, situada a unos 30 kilómetros de la capital pacense, destaca por la variedad de sus zonas de baño. El complejo dispone de tres piscinas: una circular y de poca profundidad para los más pequeños, otra intermedia y una piscina grande adaptada para la práctica de la natación. A ello se suman quiosco, cafetería, restaurante y botiquín, servicios que explican parte de la buena fama que mantiene entre los visitantes de la comarca. Abre de martes a viernes entre las 12.30 y las 20.30 horas. La entrada cuesta esos días 2 euros para adultos y 1 para niños; los sábados, domingos y festivos, 3 y 1,50 euros, respectivamente.

A unos 30 kilómetros también de Badajoz se encuentra la piscina municipal de Olivenza, integrada en la Ciudad Deportiva Ramón Rocha Maqueda. Su principal diferencia es que combina el uso recreativo con una programación más deportiva. Además del baño libre, ofrece franjas para nadar, cursos infantiles y actividades para adultos como aqua fitness, aqua salud y 'aqua training'. También mantiene en funcionamiento piscinas pequeñas destinadas al público infantil. Abre todos los días de 11.30 a 20.30 horas. En jornadas laborables, las entradas cuestan 1,50 euros para niños de 6 a 12 años, 2 para jóvenes de 13 a 17 y 3 para adultos. Los fines de semana y festivos pasan a 2, 2,50 y 6 euros.

Al otro lado de la frontera

La cercanía con Portugal amplía las posibilidades sin obligar a realizar trayectos demasiado largos. La opción más próxima es Elvas, a unos 20 kilómetros de Badajoz. Su complejo municipal combina instalaciones cubiertas y exteriores y está orientado tanto al baño recreativo como a la natación y la competición deportiva. La zona descubierta abre los lunes de 14.00 a 20.00 horas y de martes a domingo, incluidos los festivos, de 10.00 a 20.00.

Piscinas municipales de Elvas, Évora y Villa Viçosa / CEDIDA

La opción más completa, aunque también la más alejada, es Évora. Sus piscinas municipales forman parte de un complejo deportivo de mayores dimensiones y están planteadas tanto para el ocio como para la práctica de la natación. La amplitud del recinto y su horario prolongado permiten pasar allí buena parte del día. Abren todos los días, incluidos festivos, de 8.00 a 22.00 horas. De lunes a viernes la entrada de día cuesta 4,75 euros para usuarios de 7 a 17 años y también para adultos, mientras que los sábados, domingos y festivos asciende a 5,55 euros. Los menores de cinco años entran gratuitamente y los de seis a diez pagan 1,80 euros en días laborables y 2,40 en fin de semana.

A unos 60 kilómetros se encuentra Vila Viçosa. El recinto abre los lunes de 14.00 a 20.00 horas y de martes a domingo de 10.00 a 20.00; la taquilla cierra media hora antes. La entrada diaria es gratuita para los menores de seis años. Cuesta 1,30 euros de 7 a 11 años, 1,80 de 12 a 15, 2,70 de 16 a 64 y 2 euros para quienes tienen 65 años o más.

Más lejos, pero con alicientes

Algo más alejadas de Badajoz están las de Alconera -a 95 kilómetros- y Jerez de los Caballeros -a 74-. La primera conserva una piscina natural alimentada por un manantial y suma una gran piscina de agua salada, otra infantil, parque para niños, chiringuito, vestuarios, hamacas y zonas de sombra. Abre de lunes a viernes de 12.30 a 20.30 horas y los sábados y domingos desde las 11.30. La piscina de Jerez dispone de una piscina olímpica de ocho calles y otra infantil. Su horario es de 12.00 a 20.30 horas de lunes a jueves y hasta las 21.30 los viernes, sábados y domingos.