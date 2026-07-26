El ocio desde las alturas: una ruta por sus terrazas

Badajoz es una ciudad que guarda sus secretos más hermosos lejos de la mirada del transeúnte, esperando a ser descubierta por quien se atreve a buscar un punto de vista diferente. Cuando el calor del día empieza a ceder y las alturas se tiñen de colores más llamativos, la capital pacense se transforma, revelando una faceta desconocida para quien se mantiene siempre a pie de calle. Para eso, hay ciertos espacios que cambian la forma en que residentes y turistas interactúan con el paisaje, al ofrecer perspectivas variadas de enclaves como el río Guadiana, la Alcazaba y el Casco Antiguo. La variedad resulta extensa, desde espacios dedicados a la cultura hasta locales de restauración de alto nivel.

La variedad es extensa, y cada ubicación presenta características operativas propias que definen la experiencia del usuario. Algunos puntos priorizan la exclusividad y la atención personalizada, mientras que otros mantienen un formato abierto y flexible para acoger a un mayor flujo de público.

Conocer aspectos clave de acceso y la propuesta gastronómica o coctelera permite ajustar las expectativas y seleccionar el espacio más adecuado según el plan previsto.

"Vuelta al horizonte": El corazón cultural de la Fundación CB

En pleno centro del casco antiguo, en la calle Montesinos 22, se alza lo que se define como la joya de la corona del edificio de la Fundación Caja Badajoz. Este mirador, bautizado como "Vuelta al horizonte", es mucho más que una azotea; es un lugar con vistas de 360 grados que permite contemplar la riqueza histórica de la ciudad. Su nombre fue concebido desde la fase de rehabilitación como un punto estratégico para reconectar al ciudadano con su patrimonio. Destaca por su exclusividad y por su capacidad de albergar eventos en un formato íntimo, contando con un aforo limitado de 100 personas en sus conciertos de verano, lo que garantiza una conexión entre artista y público.

Más allá de la música, su oferta funciona como un nodo de actividades que van desde el yoga al aire libre hasta talleres de fotografías para niños y visitas guiadas dentro del programa "Badajoz a ras de cielo". Es un espacio que, aunque vibra más en verano, permanece abierto durante todo el año. Además, si alguien quiere visitarla, podrá hacerlo desde las 10.00 hasta las 14.00 horas por la mañana y desde las 18.00 hasta las 21.30 horas por la tarde. Por último, y de primera mano, el director general de la Fundación CB, Iván Manzano, ha contado que en la Noche en Blanco la azotea contará con una programación especial.

Hotel Las Tres Campanas: Exclusividad y vistas a la frontera

Si lo que se busca es una experiencia volcada hacia la sofisticación y la tranquilidad, el Hotel Las Tres Campanas invita a una perspectiva diferente. Desde su planta rooftop, la mirada se extiende mucho más allá del casco antiguo, permitiendo divisar la frontera con Portugal y el perfil de la localidad de Elvas. Ubicado en la calle Duque San Germán, 6, es un espacio diseñado para quienes huyen del ruido y prefieren una atmósfera tranquila. La terraza destaca por una coctelería especializada y una selección de bebidas entre las que se distinguen combinados clásicos y bebidas premium para acompañar el atardecer o la noche en la terraza. Es el lugar perfecto para quienes valoran la calma.

Además, aunque el fuerte no es el menú degustación, la terraza ha ampliado su propuesta ofreciendo una selección de sus platos más icónicos del gastrobar para poder cenar o picar algo de forma más informal al aire libre.

Aunque la piscina es de uso exclusivo para sus huéspedes, la terraza abre sus puertas a visitantes externos de jueves a domingo, de 16.00 a 00.00 horas, convirtiéndose en un lugar idóneo para ver como cae la tarde sobre la ciudad de Badajoz con una bebida en la mano.

Hotel Turia: ambiente chill-out sin aviso previo

En la otra cara de Badajoz se encuentra la terraza del Hotel Turia, un espacio que prioriza la flexibilidad ya que funciona con una filosofía clara: aquí no hay reservas. El espacio está diseñado para albergar hasta ciento cincuenta personas, distribuidas entre una barra central, mesas altas con taburetes y sillones bajos, además de un reservado lateral con vistas hacia el barrio de San Fernando. Además, la azotea tiene vistas de 360º para poder disfrutar de unas vistas hacia la Badajoz y el río Guadiana.

La oferta de la terraza se compone de una carta de bebidas pensadas para disfrutar mientras se contempla la la ciudad, donde destacan opciones clásicas como el Martini o el Campari, con precios competitivos desde los 4,50 euros. Es un lugar para el encuentro social sin protocolos, abierto de lunes a domingo desde las 18.00 hasta las 01.00 horas.

La entrada está restringida para menores de 16 años, lo que hace que se pueda disfrutar de un ambiente juvenil pero adulto y sereno a la vez en cualquier noche de la semana. El hotel se encuentra situado en la avenida Augusto Vázquez, 2.

Azotea MM: Un universo culinario en las alturas

Esta terraza ha logrado cubrir todas las franjas horarias con una cocina que fusiona los ingredientes mas tradicionales de Extremadura con las técnicas más actuales. Su oferta es tan amplia que permite disfrutar desde desayunos y meriendas hasta almuerzos y cenas bajo el cielo pacense. En su carta sobresalen opciones que demuestran su calidad gastronómica, como la ensalada de perdiz con manzana verde, el tataki de solomillo ibérico con wakame, el pulpo a la brasa con patatas al pimentón de la Vera o el sándwich noruego. Para quienes prefieren algo más informal, cuentan con hamburguesas gourmet de ternera, baos y surtidos de embutidos ibéricos. El coste medio a la carta se sitúa entre los 25 y 30 euros, aunque disponen de opciones de menú diario por unos 12 euros.

En cuanto a su capacidad, su disposición habitual de mesas, sillas y zonas de sofás tipo lounge permite albergar de forma holgada a grupos de entre 40 y 60 comensales simultáneamente. Además, para eventos de pie, cócteles o presentaciones corporativas en los que el mobiliario se retira parcialmente, el aforo de la terraza exterior puede ampliarse hasta unas 80-100 personas máximo.

El restaurante se encuentra en la parte de arriba del Apartahotel MM, en calle Castillo Puebla de Alcocer, 28.

Mirador del Guadiana: alta cocina y vistas al río

Ninguna ruta por las alturas estaría completa sin una parada por el Restaurante Mirador del Guadiana, situado en la tercera planta del Gran Hotel Casino Extremadura. Aquí, el enfoque es únicamente dedicado a la gastronomía y es el espacio que mejor conjuga la alta cocina con una vista privilegiada que abarca el río Guadiana, la zona fluvial y la alcazaba pacense. El local cuenta con un entorno amplio y versátil, diseñado para ofrecer confort.

Reconocido por la prestigiosa Guía Repsol, el establecimiento eleva el listón con una propuesta que fusiona el productor local de temporada con técnicas modernas. Entre sus platos estrella destacan el secreto ibérico con queso fresco y el cochinillo lechal con jugo de pralin. Además, el restaurante rota su oferta con menús degustación estacionales, como el de "El verano del atún", que es una propuesta centrada en varios tipos de corte de atún rojo.

Cuando el clima acompaña, la experiencia se expande hacia la Terraza EOS, `perfecta para disfrutar de la coctelería con la brisa del río como telón de fondo, con un horario de apertura de lunes a jueves de 13.30 a 16.00 horas por la tarde y de 20.30 a 23.30 horas por la noche.

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Badajoz guarda sus mejores postales a varios metros del suelo. Ya sea bajo la luz dorada que baña al río o la profundidad histórica del casco antiguo, la ciudad nos regala una nueva forma de verla. Estas terrazas no son solo lugares para comer o tomar algo, sino que son balcones desde los cuales observamos la vida de la capital pacense.