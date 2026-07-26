“Esto no es un hobby, es nuestra vida”: los pintores de 7 Realismo Vivo en Badajoz reivindican el oficio artesanal

Cruzar el umbral del taller de Emilio Silvestre es adentrarse en un refugio donde el tiempo parece regirse por un compás distinto, ajeno al pulso acelerado de la calle. Se trata de un espacio amplio y profundamente acogedor, un santuario creativo donde las paredes y los caballetes quedan rodeados por un despliegue de obras propias dignas de figurar en cualquier museo de primer nivel.

Allí se citaron los integrantes del colectivo 7 Realismo Vivo -con la única y sentida ausencia de Tonia, cuyo nombre apareció en casi todas las conversaciones-: Emilio Silvestre, Miguel Ángel Murillo, Manuel de la Encarnación, Jorge Naranjo, Oliver Sáenz y Juan Antonio García. Cada uno con su técnica, charlaron sobre su vocación, sus técnicas y las sombras que planean sobre el mercado del arte.

Lejos de responder a una moda, el grupo nació por iniciativa de Manuel de la Encarnación para unir a creadores pacenses que compartían una misma obsesión. Sin embargo, tras horas de debate en el taller, queda claro que su propuesta busca la verdad a través de la materia.

FOTOGALERÍA | “Esto no es un hobby, es nuestra vida”: los artistas de 7 Realismo Vivo en Badajoz reivindican el oficio artesanal / David Guilherme

La densidad del tiempo y la técnica

"El realismo es un trabajo muy meticuloso. Mis cuadros tienen un mínimo de cien horas de trabajo, de ahí en adelante. Hay que ser muy detallista, conlleva muchas horas", dice Oliver Sáenz, explicando el ritmo con el que se cocina cada obra. Para los miembros del grupo, la figuración no busca competir con una lente fotográfica, sino volcar paciencia y precisión sobre un lienzo en blanco.

Cada artista aporta una técnica, una disciplina y un universo propio que enriquece al grupo. El óleo y las veladuras es un proceso lento de capas donde la luz se construye poco a poco. "Tardas de tres a cuatro meses en un cuadro, aunque depende del tiempo que cada uno le dedique al día", señalan sobre la paciencia que se requiere. También trabajan el carboncillo, donde la luz más limpia se conserva intacta. De esta técnica, dicen que "el blanco más puro es el del papel. El brillo es el blanco del papel y no lleva pintura; hay que reservar la luz".

La acuarela marca una alta exigencia "hasta que le pillas el truco", dijo Jorge Naranjo, el más veterano del grupo. Una técnica implacable donde el margen de maniobra es mínimo. "Voy oscureciendo el cuadro, voy manteniendo los tonos claros para intentar sacar las sombras. Es al contrario de sacar brillos", aseguró Miguel Ángel Murillo. Esta meticulosidad se traduce en ejecuciones de largo recorrido que chocan con la inercia del consumo rápido.

"El realismo es parar el tiempo y pintar la realidad tal cual. Mirar más allá de la superficie: las grietas en una puerta, el óxido en un metal, las arrugas en un rostro" dice Manuel de la Encarnación.

Un cambio de era

La irrupción de la inteligencia artificial y la generación masiva de imágenes ocupó un lugar en la reunión. Lejos del alarmismo, los creadores de 7 Realismo Vivo abordan el fenómeno con una mezcla de orgullo de oficio y defensa de su huella. Frente a la pantalla y la imagen instantánea, contraponen la imperfección humana, la técnica y la presencia física de la obra frente al que observa. "Su cámara no hace mejores fotos que él con el pincel -en referencia al fotógrafo-. La máquina no duda; la mano trabaja con la respiración y con la memoria, y ahí es donde está la verdad de la pintura".

Esta reflexión entronca con la dura realidad económica y social que atraviesa el sector del arte. Choca especialmente cuando la sociedad o el entorno reducen la dedicación del pintor a un pasatiempo informal: "A mí me molesta mucho cuando me dicen que ese es mi hobby. No, esto no es un hobby, esto es nuestra vida. Yo tenía mi negocio y lo dejé para dedicarme a esto... De esto es muy difícil vivir, pero es como queremos vivir", aseguró Emilio Silvestre.

Si un artista dedica más de un centenar de horas a una obra, el cálculo del precio por hora es distinto con la capacidad compradora del mercado actual. Vender un cuadro por debajo de su coste real de elaboración es una constante a la que se ven abocados los creadores, desmitificando la idea del arte como una simple afición para reivindicarlo como una profesión de riesgo y mal remunerada.

La realidad de Extremadura

Al aterrizar el debate en la realidad regional, el diagnóstico fue unánime: Extremadura posee un talento técnico desbordante y una tradición figurativa de primer orden, pero arrastra una falta de cultura del coleccionismo y una red de galerías casi inexistente.

Los artistas rememoraron tiempos pasados en los que la inauguración de una exposición era un acontecimiento social que movilizaba a instituciones, prensa y compradores. Hoy, lamentan la falta de altavoces mediáticos y el escaso respaldo institucional para proyectar el trabajo de los creadores locales.

Para poder comercializar sus piezas, muchos deben mirar hacia mercados como Madrid, el norte de España o el ámbito internacional, donde la inversión en arte aún se conserva y tiene prestigio social. A pesar de todo, 7 Realismo Vivo sigue apostando por exponer en la provincia y por educar la mirada del público joven a través de charlas y encuentros formativos, convencidos de que el arte hecho a mano es una enseñanza de vida frente a la inmediatez digital.

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7 Realismo Vivo demuestra que la pintura no es nostalgia, sino una alianza ética y estética. Un espacio de resistencia desde el que se recuerda que la verdadera vanguardia hoy, quizás, no sea correr tras la última tecnología, sino tener la valentía de pararse a mirar el mundo para volver a pintarlo con verdad y pausa.