La Junta no garantiza que la Filmoteca de Badajoz arranque el curso en su sede por la avería del aire

La vuelta del curso cinematográfico a Badajoz sigue envuelta en la incertidumbre. Después de que las protestas de los espectadores obligaran a trasladar las últimas proyecciones de la Filmoteca al auditorio de Ibercaja para huir de las altas temperaturas en el Centro Joven, la solución definitiva para el sistema de climatización continúa en el aire.

A menos de dos meses para el regreso de la programación, previsto para el próximo 10 de septiembre, la Junta de Extremadura no puede garantizar que las instalaciones habituales de la Factoría Joven estén listas a tiempo.

Varios meses arreglando el aire acondicionado

La Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia reconoce que la incidencia "se encuentra actualmente en fase de resolución", pero evita comprometer una fecha de apertura. "El equipo técnico competente realiza un seguimiento continuado del caso y mantiene contacto permanente con el fabricante, con el objeto de alcanzar una solución definitiva en el menor plazo posible", señalan fuentes del departamento. Sobre si la sede estará operativa para el 10 de septiembre, la Consejería admite que la reapertura "queda vinculada a la resolución de la incidencia".

Tampoco hay una cifra económica sobre la mesa: desde el Ejecutivo indican que los técnicos trabajan simultáneamente en arreglar la avería y en la "valoración del coste económico" que supondrá la intervención. El problema, que arrancó en 2024 con fallos continuados tanto en la calefacción de invierno como en el aire acondicionado de verano, no solo deja dudas sobre la obra en sí, sino sobre dónde se verán las películas si el edificio no se arregla a tiempo.

Sobre la habilitación de una sede alternativa o si se negociará prorrogar el uso del auditorio de Ibercaja -cuya cesión en junio fue temporal y gratuita-, la Consejería de Cultura no tiene un lugar alternativo en caso de que no se pudiesen proyectar las películas en la sede la Filmoteca en Badajoz: "Se están explorando otras posibilidades y hablando con distintas entidades para el supuesto que en septiembre no estuviera reparada la climatización, pero de momento no hay cerrada una única ubicación provisional".

Un problema que llegó a la Asamblea

Esta falta de concreción enlaza con el debate del pasado miércoles 15 de julio en la Comisión de la Asamblea de Extremadura. En dicha sesión, la diputada socialista Silvia González Chávez echó en cara al Gobierno regional la tardanza en dar una respuesta definitiva a una avería que arrastra meses de parches.

Por su parte, el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, defendió que la avería sufrida en Badajoz era a causa del calor. Este también subrayó que Badajoz no era una sede de la Filmoteca, sino un lugar donde se "proyectan películas porque la sede está en Cáceres". Además, insistió en que Ibercaja solo es una "solución temporal para mantener las proyecciones".

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Por ahora, los cinéfilos pacenses afrontan el mes de agosto sin saber si el 10 de septiembre volverán a su espacio habitual o si la Filmoteca tendrá que buscar una casa provisional en la capital pacense.