"¡Viva Extremadura!": Sanguijuelas del Guadiana se despide de Badajoz firmando otra noche inolvidable

"Aquí no cabe un alfiler". La frase, pronunciada por un miembro del dispositivo de seguridad, resume el ambiente que se respiraba anoche en la Alcazaba de Badajoz. Por segundo día consecutivo, Sanguijuelas del Guadiana volvió a abarrotar la fortificación pacense dentro de su gira 'Verbena en Vena', congregando a más de 8.500 personas dispuestas a vivir una cita histórica en la capital.

Desde tempranas horas de la tarde, el recinto se convirtió en un hervidero de público de todas las edades. Fanáticos llegados no solo de la capital pacense, sino de localidades cercanas como Almendralejo, Montijo o Corte de Peleas, así como del resto de la provincia y de la región. En el área de restauración, la oferta de 'food trucks' -con puestos de perritos, bocadillos, patatas, pizzas y hamburguesas- trabajó a pleno rendimiento para saciar las ganas de comer de algunos asistentes que hicieron largas colas. "Aquí no falta de ná", como decían los miembros de la banda en un vídeo subido a sus redes sociales.

Entre los puntos de atención más destacados y llamativos, se podía encontrar un Opel Meriva aparcado delante del photocall, donde cientos de asistentes inmortalizaron el momento con una foto de recuerdo.

FOTOGALERÍA | Segunda noche de Sanguijuelas del Guadiana en la Alcazaba de Badajoz / Diego Rubio Paredes

Amplio operativo y ambiente previo

Un amplio despliegue garantizó la seguridad durante la velada. El operativo contó con la presencia de Policía Nacional -ocho agentes en el evento y siete en servicio ordinario más la centralita-, Policía Nacional -seis asignados al concierto y cuatro ordinarios- y Protección Civil -cuatro efectivos en la jornada de ayer y seis en la del viernes-. Además, la organización habilitó una zona acondicionada para personas con movilidad reducida, ubicada a la derecha del escenario, y no se registraron incidentes relevantes en ninguna de las dos noches.

Antes de que los chicos de Casas de Don Pedro pisasen el escenario, sonaron clásicos como 'Pa Madrid', de El Barrio; 'La leyenda del tiempo', de Camarón; y 'Me quedo contigo', de los pacenses Los Chunguitos, todos coreados por el público. Durante la antesala también se lanzó un mensaje solidario recordando la búsqueda urgente de un donante de médula para el pequeño Diego Puerto.

Bolsa de Moscas y el clímax

La apertura recayó en sobre Bolsa de Moscas, dúo de Don Benito integrado por Úrsula Castillo y Juan Carlos Muñoz, que lo dieron todo en su propuesta pop, punk y electrónica. Tras ellos, la irrupción de Sanguijuelas del Guadiana desató la locura repasando su repertorio. En esta segunda noche, volvió a subirse al escenario La Kaíta, quien volvió a derrochar todo su arte.

El concierto dejó además momentos de gran emotividad. Entre los asistentes estuvo José Manuel Rodríguez, quien expresaba la profunda conexión que tiene con la banda: "Como persona que he vivido fuera mucho tiempo, Sanguijuelas ha sido mi áncora durante estos años. Cuando escucho Revolá, no puedo contener las lágrimas. Al final, uno se arraiga a su tierra". Un sentimiento compartido por muchos incondicionales que, incluso repetían por segundo día consecutivo. "Poder escucharlos aquí es un lujazo y teníamos que volver", decía una pareja.

El grupo cerró una velada inolvidable para sus fans entonando su aclamado 'Llevadme a mi Extremadura' como punto y seguido a su andadura musical. Porque para ellos, Extremadura, su tierra, es más que lugar: es su cochera, su pueblo, su gente y su acento. Como replicó Juan Grande: "¡Viva el rock y viva Extremadura!".