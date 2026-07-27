De La Codosera a La Velada: el escultor pacense detrás de la espectacular entrada de Plex

Más de nueve millones de personas conectadas en directo y 80.000 espectadores en el estadio de La Cartuja. Esas son las cifras que ha alcanzado La Velada del Año V, el evento organizado por Ibai Llanos convertido en un fenómeno mundial. Más allá de los combates, las actuaciones musicales y los invitados, las entradas de los participantes se han convertido en una parte central del evento.

Una de las más llamativas de esta edición fue la de Plex, que apareció sobre una cuadriga tirada por un león alado. Detrás de la pieza está David Carballo, escultor natural de La Codosera y afincado en Terrassa. Lleva casi 18 años dedicado al oficio y actualmente trabaja en proyectos de atrezzo, cine y eventos para marcas como PlayStation o Riot Games. La empresa encargada de la entrada de Plex contactó con él para desarrollar una propuesta que fue cambiando hasta convertirse en un león alado tirando de una cuadriga.

Tres semanas a contrarreloj

La escultura, de casi cinco metros de largo y tres metros y medio de altura con Plex sobre ella, se fabricó en apenas tres semanas. Para conseguirlo, Carballo y su equipo trabajaron jornadas de entre 14 y 16 horas, con días en los que apenas pudieron dormir tres horas. A ese margen había que añadir el transporte de Terrassa hasta Sevilla, que obligaba a terminar la obra con varios días de antelación.

"Ha sido una maratón", resume el escultor. Antes de empezar la fabricación hubo semanas de reuniones, diseños y cambios hasta definir el aspecto definitivo de la pieza. La estructura, realizada con impresión 3D, espuma de poliuretano, fibra de vidrio y piezas modeladas a mano, debía cumplir además unas medidas muy concretas para poder atravesar los accesos interiores del Estadio de La Cartuja.

Plex, durante su entrada a La Velada sobre la escultura creada por David Carballo. / Twitch Ibai Llanos

Cuando parecía que el trabajo estaba terminado, llegó uno de los momentos de mayor tensión. A solo 72 horas de la entrega, el equipo decidió modificar la posición de las alas para conseguir un resultado más espectacular. "Fue apostar todo o nada", explica Carballo. El cambio obligó a rehacer parte de la estructura, aunque considera que el resultado final "pasó de un siete y medio a un diez".

Ni siquiera el traslado estuvo exento de incertidumbre. La obra viajó en un tráiler desde Barcelona hasta Sevilla y el escultor siguió todo el proceso pendiente del teléfono por si surgía cualquier incidencia durante el transporte o el montaje.

El trabajo que no se ve

Aunque no pudo desplazarse a Sevilla por el desgaste acumulado, Carballo siguió la entrada de Plex en directo. Los nervios, reconoce, no terminaron hasta que comprobó que la estructura había llegado en perfecto estado y que el montaje se había completado sin incidentes.

La repercusión llegó después. El vídeo del proceso de fabricación, publicado en sus redes sociales, ha acumulado miles de visualizaciones y ha permitido mostrar una parte del trabajo que normalmente permanece oculta. "Muchas veces la gente solo ve la pieza terminada y ni siquiera conoce al artista que la ha creado", explica. El escultor asegura que ese reconocimiento al proceso creativo es una de las partes más gratificantes de un trabajo que habitualmente queda en un segundo plano.

Carballo comenzó su trayectoria en la escultura tradicional y la restauración de obras de arte, aunque con el paso de los años incorporó nuevas tecnologías y materiales para adaptarse a proyectos de gran formato como el de La Velada, además de realizar encargos en distintos puntos de Europa.

Aun así, mantiene un fuerte vínculo con Extremadura. Considera que el talento artístico de la región "no tiene nada que envidiar al de otros lugares", aunque reconoce que la falta de mercado y oportunidades obliga a muchos creadores a desarrollar su carrera fuera de la comunidad para poder vivir de su trabajo.

Noticias relacionadas

Sobre el futuro, avanza que espera la confirmación de dos producciones cinematográficas europeas —una de terror y otra de ciencia ficción— y de nuevos proyectos para grandes marcas. Además, adelanta que ya trabaja en una iniciativa vinculada a Extremadura, aunque por ahora prefiere mantenerla en secreto. "Será muy grande", asegura.