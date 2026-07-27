Accidente
Una conductora novel choca contra una farola en San Roque, Badajoz
La joven de 25 años ha perdido el control del vehículo en el puente que une la avenida de Pardaleras con Ricardo Carapeto
Una conductora de 25 años ha sufrido un accidente de tráfico a primera hora de este lunes en la barriada pacense de San Roque. El siniestro se ha producido tras perder la joven el control de su vehículo cuando realizaba un giro en la intersección del puente del río Rivillas, terminando por colisionar frontalmente contra una farola.
El choque se ha producido concretamente en la confluencia que une la avenida de Pardaleras con Ricardo Carapeto. Según ha informado la Policía Local de Badajoz, la conductora, que se había sacado el permiso de conducir hace aproximadamente un mes, ha perdido el control del vehículo.
A pesar del aparatoso choque en la zona del cruce, la joven ha resultado prácticamente ilesa y no presenta lesiones de gravedad.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los Bomberos de Badajoz y efectivos de la Policía Local, estos últimos para regular el tráfico en la intersección y asegurar la zona tras los daños causados en el mobiliario urbano.
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