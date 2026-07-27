La Diputación de Badajoz expone las obras finalistas del Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso

La sala Vaquero Poblador, ubicada en la Diputación de Badajoz, acoge desde el pasado 8 de julio la muestra que reúne las obras finalistas del XLIV Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de 19 creaciones contemporáneas y dejarse sorprender por la calidad de una convocatoria que ha batido récords con la participación de 195 autores.

El certamen está consolidado como uno de los premios de pintura más antiguos, respetados y prestigiosos de Extremadura. Además, el espectador podrá ver las dos grandes triunfadoras de este año, que se han alzado con los galardones dotados con 3.000 euros cada uno: ‘La piedra en la cantera’ -de Ramón David Morales García-, y ‘Toma la casa’ -Ángel Alen Martínez-. Ambas obras pasan a formar parte de la colección de arte contemporáneo que Fregenal de la Sierra ha venido formando durante las últimas décadas.

El prestigio que envuelve al evento viene avalado, además, por la trayectoria de los nombres que han integrado el jurado: Francisco Pedraja, Guillermo Silveira, Eduardo Naranjo, Antonio López, Jesús Viñuales, Juan Manuel Bonet, el recordado Antonio Franco, Tomás Paredes o la directora del Muba, María Teresa Rodríguez. Esta selección convierte a la sala Vaquero Poblador en una parada obligatoria para los amantes de la cultura.

Para quienes deseen diseñar un plan cultural, se invita a extender la experiencia más allá de Badajoz. Se propone al público visitar los orígenes del certamen, yendo tanto al Museo de Arte Contemporáneo de Fregenal de la Sierra como el Centro Europeo del Humanismo Arias Montano, dos lugares para conectar con el espíritu creativo de la zona.

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La exposición permanecerá abierta al público con acceso libre y gratuito hasta el próximo sábado 22 de agosto. Una cita única en la agenda que promete emocionar, hacer reflexionar y, sobre todo, poner en valor el inmenso talento de los creadores contemporáneos.