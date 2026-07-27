Rubén Tanco amplía su palmarés con un nuevo Campeonato de España

Rubén Tanco volvió a situar al paraciclismo extremeño entre los mejores del panorama nacional tras firmar una sobresaliente actuación en los Campeonatos de España de Pista Élite, Sub-23 y Paralímpico, disputados en el Velódromo Luis Puig de Valencia. El deportista pacense regresó de la cita con un título de campeón de España y una medalla de bronce, encabezando la destacada participación de la Federación Extremeña de Ciclismo.

El primer metal llegó en la prueba de 200 metros de la categoría MC5, en la que Tanco detuvo el cronómetro en 12,223 segundos, un registro que le valió la medalla de bronce y confirmó su competitividad entre los mejores especialistas del país.

El pacense estuvo cerca de ampliar su cosecha en la prueba de Eliminación, donde finalizó en una meritoria cuarta posición tras mantenerse en la lucha por el podio hasta los compases finales.

El gran éxito llegó en la jornada de clausura. Rubén Tanco se proclamó campeón de España de Scratch en la categoría MC5, imponiéndose a Ander Albizu e Ignacio José Culiañez para enfundarse el maillot de campeón nacional y sumar un nuevo logro a un palmarés que le mantiene como uno de los grandes referentes del paraciclismo español.

Otro título para Extremadura

La representación extremeña en Valencia se completó con la actuación de Isabel Yinghua Hernández, que también subió a lo más alto del podio. La ciclista conquistó el Campeonato de España del Kilómetro Contrarreloj (WC5) tras firmar un tiempo de 1:22,010, revalidando así su condición de referencia nacional en esta especialidad.

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Con dos títulos nacionales y una medalla de bronce, la Federación Extremeña de Ciclismo cerró su participación en los Campeonatos de España de Pista con un balance muy positivo, que vuelve a situar al paraciclismo regional entre los más destacados del panorama nacional.