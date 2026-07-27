Concienciación
Última oportunidad para disfrutar de ‘Sin ética no hay futuro’ en el Hospital Centro Vivo de Badajoz
El artista Luis Alberto Durán expone la contradicción de destinar 30 veces más a la guerra que a combatir el cambio climático
La nueva propuesta visual del artista Luis Alberto Durán Ruiz entra en la recta final para visitar una de las exposiciones más necesarias y movilizadoras del mes de julio. Hasta el próximo 31 de julio, tienes la oportunidad de experimentar en directo ‘Sin ética no hay futuro’ en el Hospital Centro Vivo de Badajoz a partir de las 10.00 horas.
La muestra invita a una profunda reflexión sobre las prioridades globales de nuestra sociedad actual. A través de su obra, Luis Alberto Durán pone el foco en una cruda realidad: cómo se invierten de forma masiva en conflictos bélicos los recursos económicos y tecnológicos que bien podrían salvarnos de la emergencia climática global.
El dato más revelador del que habla es que se estima que las naciones ricas gastan actualmente 30 veces más en el sector militar que en combatir el cambio climático, algo que considera una contradicción flagrante mientras los eventos catastróficos se suceden por todo el planeta.
Si aún no la has visto, no dejes pasar estos últimos días. Una llamada de atención imprescindible donde recuerdan que el mañana se construye con las decisiones éticas de hoy.
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