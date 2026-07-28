La Asociación Cultural Zurbarán reconoce a Raquel del Puerto como 'Extremeña del año'

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha sido reconocida como 'Extremeña del año' por la Asociación Cultural Zurbarán, una entidad fundada en Badalona por emigrantes extremeños con el objetivo de mantener vivo el vínculo de estos con su tierra de origen. En el acto también se le ha hecho entrega del cuadro 'Raíces', obra del artista David Palomero, ganador del Certamen Internacional de Pintura Zurbarán.

La asociación organiza, entre otras iniciativas, un certamen de pintura, que el próximo año celebrará su 25ª edición. Con todo esto, la emigración extremeña ha encontrado hoy un nuevo motivo para reivindicar su legado.

Esta distinción viene de la mano de una entidad que lleva casi un cuarto de siglo trabajando para mantener viva la conexión entre la región y quienes tuvieron que emigrar: "Lo que nos movió fue llevar la cultura extremeña al territorio de acogida". Así lo ha explicado el presidente de la Asociación Cultural Extremeña Zurbarán y coordinador del Comité y del Certamen Internacional de Pintura, José López. Por lo tanto, este galardón pone en valor el compromiso de la presidenta con la cultura y con los extremeños que mantienen vivo el vínculo con su tierra desde fuera de la región.

La relevancia del apoyo

Durante su intervención, el presidente también hizo un recorrido por los 24 años de historia de la asociación y aseguró que a pesar de que los inicios "fueron años muy duros", con el paso del tiempo, ha logrado consolidarse gracias al respaldo de instituciones como esta. En este sentido, destacó principalmente el apoyo continuado de la Diputación de Badajoz y especialmente el brindado por Del Puerto, que incluso en su toma de posesión encontró un hueco para acordarse de quienes se vieron obligados a abandonar su tierra.

El acto sirvió además para entregar a la presidenta la obra 'Raíces', del pintor David Palomero Gómez, ganador del Premio Especial Rasgo Extremeño en la última edición del certamen y dotado con un premio de 1.900 euros. Según cuenta él mismo, el cuadro está realizado al óleo sobre lienzo y representa tres telas entrelazadas entre sí con los colores de la bandera extremeña. Para el pintor, esta es una manera de aludir a la bandera sin reproducirla de forma literal: "Además, representa unas raíces, que pueden crecer en un sitio y enredarse en otro, pero nunca pierden el origen".

Obra de David Palomero, ganador del Certamen Internacional de Pintura Zurbarán. / David Guilherme

David es profesor de plástica y lleva 10 años viviendo fuera de la región. El pintor ha contado que al marcharse comprendió plenamente lo que significa el arraigo: "Ese sentimiento no se tiene hasta que no estés lejos de tu tierra".

Noticias relacionadas

Raquel Del Puerto se ha mostrado visiblemente agradecida tanto con la Asociación Cultural Zurbarán como con David Palomero y ha asegurado que la institución provincial continuará trabajando para crear posibilidades y que "irse sea una decisión", pero que "el quedarse sea una opción".